DGAP-News: DRS Belgium S.R.L / Schlagwort(e): Sonstiges

Deminor forciert Wachstumskurs und verstärkt Fokus auf Deutschland



16.03.2022 / 12:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Pressemitteilung

Brüssel und Hamburg, 16. März 2022 Deminor forciert Wachstumskurs und verstärkt Fokus auf Deutschland



Deminor, ein international tätiger Prozessfinanzierer, verstärkt seinen Wachstumskurs. Weltweit zu den Top-10 Prozessfinanzierern gehörend hat Deminor nun die Wachstumsstrategie für die kommenden Jahre festgelegt. Ziel ist es, bis 2026 zu den Top 5-Prozessfinanzierern weltweit aufzusteigen. Ein bedeutender Teil der Wachstumsstrategie fokussiert sich dabei auf den deutschen Markt. Deutschland gehört als größte Volkswirtschaft der Europäischen Union und aufgrund der noch relativ geringen Durchdringung im Bereich Prozessfinanzierung zu einem der weltweit vielversprechendsten Märkte. Deminor erwartet in den kommenden Jahren einen weiteren Anstieg der Nachfrage nach Prozessfinanzierungen, sowohl bei individuellen wirtschaftsrechtlichen Streitigkeiten, als auch im Bereich der Gruppenverfahren im Kapitalmarkt- und Kartellschadensersatzrecht. Mit zunehmenden Budgets für Rechtsstreitigkeiten zeichnet sich auch in Deutschland verstärkt der Trend zur Drittfinanzierung von Rechtsstreitigkeiten ab. Neben Klein- und mittelgroßen Gesellschaften erkennen zusehends auch Großunternehmen die Vorzüge der Verlagerung des Prozessrisikos und des Verfahrensmanagements auf einen verlässlichen Partner. Hierauf richtet sich Deminor ein und verstärkt seine Präsenz im deutschen Markt weiter. Unter der Führung von Felix von Zwehl, General Counsel Germany, und dem Leiter des Deminor Deutschland-Büros in Hamburg, Dr. Malte Stübinger, wird der Standort Deutschland in den kommenden Jahren weiter ausgebaut. Erik Bomans, CEO von Deminor, erläutert: "Mit dem verstärkten Fokus auf den deutschen Markt gehen wir einen weiteren großen Schritt, um in den nächsten Jahren zu den nach Streitwert Top-5-Prozessfinanzieren weltweit zu gehören. Dabei setzen wir wie gewohnt auf "Klasse statt Masse". Wir verstehen uns als Partner auf Augenhöhe unserer Kunden. Dabei scheuen wir auch nicht davor zurück, hochkomplexe Fälle zu bearbeiten." Felix von Zwehl ergänzt: "Prozessfinanzierungen etablieren sich zusehends auch in Deutschland, um Rechtsansprüche zu verfolgen. Von diesem Trend profitieren wir als einer der bevorzugten Prozessfinanzierer mit internationalem Background." Über Deminor Deminor Recovery Services (Luxembourg) SA, Deminor, zählt zu den Top-10 der international agierenden Prozessfinanzierern. Deminor ist spezialisiert auf allgemeine Wirtschaftsstreitigkeiten, Anlegerklagen und Kartellklagen. Der Name Deminor leitet sich vom französischen "défense des minoritaires" ab und spiegelt die Wurzeln der Gesellschaft in der Beratung von Minderheitsaktionären wider. Seit der Gründung 1990 verfolgt Deminor das Ziel, geschädigten Parteien auf Unternehmens- oder Anlegerseite zu ihrem Recht zu verhelfen. Dazu werden die notwendigen Gerichtsverfahren begleitet und finanziert, sei es als Klage mit mehreren Parteien oder Einzelstreitigkeiten. Bevor Deminor aktiv wird, erfolgt eine gründliche auf die jahrzehntelange Erfahrung zurückgreifende Prüfung des Sachverhalts. Dabei zeichnet Deminor ein hohes Maß an Integrität aus. Durch den Auswahlprozess hat Deminor in der Vergangenheit mehr als 80 % der Fälle für ihre Kunden gewonnen. Bisher hat Deminor seine Kunden bei der Verfolgung von Ansprüchen in Höhe von rund EUR 6 Mrd. unterstützt. Deminor verfügt über Büros in Brüssel, London, Luxemburg, Mailand, Hamburg, Hong Kong und New York und kann so in verschiedenen Jurisdiktionen weltweit aktiv werden. Zu den Kunden zählen neben zahlreichen kleinen und mittelgroßen Gesellschaften auch international agierende Konzerne. Zudem setzen allein vier der zehn größten Investoren weltweit regelmäßig auf die Expertise von Deminor.

Weitere Informationen finden sich unter: www.drs.deminor.com/de/ Ansprechpartner:



Deminor

Büro Deutschland

Felix von Zwehl (General Counsel Germany)/ Dr. Malte Stübinger (Senior Legal Counsel)

felix.vonzwehl@deminor.com / malte.stuebinger@deminor.com

Gänsemarkt 43

20354 Hamburg

Tel. (+49) 40 3344 2508 Pressekontakt

edicto GmbH

Dr. Sönke Knop / Svenja Liebig

deminor@edicto.de

Eschersheimer Landstraße 42

60322 Frankfurt

Tel. (+49) 69 90550551 (c) Deminor Recovery Services (Luxembourg) SA, 2022 *Deminor is a trade name of a group of companies that consists of Deminor Recovery Services (Luxembourg) SA with registered office at 1 rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg and its subsidiaries in Belgium, France, Italy, the United Kingdom, the USA, and Hong Kong and a branch office in Hamburg. Our services may vary from country to country depending on local regulations, as set forth in our contracts of services. Please get in touch to discuss the services we can offer in your jurisdiction.

16.03.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de