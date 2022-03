Für die geplante frühere Abschaffung der EEG-Umlage gibt es nun einen offiziellen Gesetzesentwurf der Koalitionsfraktionen von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP. Der Gesetzesentwurf soll auch sicherstellen, dass die geringeren Kosten durch das Senken der EEG-Umlage auf Null an die Letztverbraucher:innen weitergegeben werden. Wie die dauerhafte Abschaffung der EEG-Umlage und die EEG-Förderung über den Energie- und Klimafonds erfolgen soll, ist in dem Gesetzesentwurf noch nicht geklärt. Das will ...

