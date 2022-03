E.ON steigert Jahresgewinn deutlich

Werbung



Das Unternehmen stellt Geschäftszahlen zum Jahr 2021 vor. Außerdem: Im heutigen Live-Webinar um 18:30 Uhr diskutiert HSBC-Produktexperte Julius Weiß die unterschiedlichen Knock-out-produkte und beschäftigt sich mit der Frage nach dem geeignetsten Turbo.



Der Energieversorger mit Sitz in Essen stellte am Mittwochmorgen seine Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 vor. Insgesamt stieg der operative Gewinn im Vorjahresvergleich um 25 Prozent auf 4,7 Milliarden Euro von zuvor 3,26 Milliarden Euro an. Den Gesamtüberschuss konnte E.ON um über 300 Prozent im Vergleich zu den in 2020 erwirtschafteten 1,2 Milliarden Euro steigern und weist für 2021 ein Konzernergebnis von 5,3 Milliarden Euro aus. Der Konzern profitierte besonders von den gestiegenen Energiepreisen, sowie weiteren Kostensenkungsmaßnahmen. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet das Unternehmen ein EBITDA zwischen 7,6 und 7,8 Milliarden Euro sowie einen Konzernüberschuss zwischen 2,3 und 2,5 Milliarden Euro. Jedoch, so das Management, müsse man die Auswirkungen der Ukrainekrise abwarten.





Die aktuellen Unsicherheiten spiegeln sich einerseits in den Ausblicken der Unternehmen wieder, andererseits sind diese Verwerfungen ebenfalls am breiten Finanzmarkt zu spüren. Eine ausgeprägte Volatilität in Form hoher Handelsspannen auf Tagesbasis dominiert das aktuelle Börsengeschehen. Viele Anlegerinnen und Anleger nutzen Turbo-Optionsscheine um von diesen Marktbewegungen zu profitieren. Doch wodurch unterscheiden sich die einzelnen Produkte genau? Welcher Turbo eignet sich für welchen Anlegertyp? Diese und weitere Fragen diskutiert HSBC-Produktexperte Julius Weiß im heutigen HSBC-Webinar um 18:30 Uhr mit dem Titel "Welcher Turbo ist der beste?". Interessierte können sich unter folgendem Link in die kostenlose Zoom-Veranstaltung einwählen.

