Der Anbieter Hamburg Energie hat mit Wirkung zum Mai eine Preiserhöhung an den rund 1.000 öffentlichen Ladesäulen in der Stadt angekündigt. Eine Kilowattstunde Strom soll dann 49,9 Cent kosten statt derzeit 29,5 Cent. Das entspricht einer Preiserhöhung um 69 Prozent. In dem "Horizont Mobil"-Tarif gibt es aber weiterhin nur den einheitlichen Kilowattstunden-Preis, zwischen AC und DC unterscheidet der ...

