Die Traton Group hat ihre Investitionen in die Forschung und Entwicklung der Elektromobilität erhöht. Das Unternehmen will dafür nun 2,6 Milliarden Euro bis 2026 aufwenden, zuvor waren 1,6 Milliarden Euro bis 2025 geplant. Gleichzeitig fährt Traton die Investitionen in Verbrennungsmotoren zurück. Die Traton Group will mit ihren Marken eine führende Rolle beim nachhaltigen Transport einnehmen. "Unsere ...

