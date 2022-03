Die Kreml-Behörden haben soeben bekannt gegeben, dass sie Optionen für die Anerkennung der Ukraine als neutraler Staat mit einer eigenen Armee in Betracht ziehen. Die russische Seite verwies als Beispiel auf die Struktur der Armee in Österreich, die im Wesentlichen nur auf die Verteidigung der eigenen Grenzen ausgerichtet ist. Die Märkte reagierten optimistisch auf diese Nachricht, die US100-Futures liegen jetzt 2% im Plus, Rohöl gab die Anfangsgewinne wieder ab und wird niedriger gehandelt. Gold ...

