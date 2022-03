DJ MARKT USA/Wall Street mit Kreml-Aussagen im Plus erwartet

Mit einem kräftigen Plus dürfte die Wall Street zur Wochenmitte in den Handel starten. Für Entspannung dürften vor allem Aussagen zu den Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland sorgen, die ein Ende der andauernden Kampfhandlungen ermöglichen könnten. Bei den Verhandlungen zwischen Moskau und Kiew wird nach Angaben des Kremls derzeit über eine Neutralität der Ukraine nach dem Vorbild Schwedens oder Österreichs gesprochen. "Das ist die derzeit diskutierte Option", so Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Dieses Neutralitäts-Modell könne als "ein Kompromiss" betrachtet werden. Auch der russische Außenminister Sergej Lawrow habe von einer Annäherung der Positionen bei den Verhandlungen gesprochen, heißt es im Handel.

Einen positiven Impuls geben zudem Aussagen der chinesischen Regierung. Diese hatte sich zu stabilen Finanzmärkten bekannt, was an den asiatischen Börsen kräftige Kursgewinne Folge gesorgt hatte - allen voran an den zuletzt gebeutelten Aktienmärkten in Hongkong und Schanghai. Außerdem kündigte der für Finanzstabilität und Entwicklung zuständige Ausschuss des chinesischen Staatsrats Maßnahmen zur Unterstützung der heimischen Wirtschaft im ersten Quartal an, wie die staatliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua meldete. Für den Future auf den S&P-500 geht es aktuell um 1,1 Prozent aufwärts.

Daneben rückt die Zinsentscheidung der US-Notenbank am Abend fast etwas in den Hintergrund. "Im Grunde ist die heutige Zinsentscheidung der Fed wahrscheinlich die einfachste, die sie in diesem Jahr zu treffen hat", sagt Michael Hewson, Analyst bei CMC Markets. "Angesichts einer Gesamtinflation von 7,9 Prozent, die wahrscheinlich noch weiter steigen wird, ist es so gut wie sicher, dass wir eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte sehen werden", ergänzt der Teilnehmer. Das größere Problem der Fed bestehe darin, wie sie ihre Botschaften für künftige Zinserhöhungen vor dem Hintergrund steigender Rohstoffpreise, die die US-Wirtschaft im weiteren Verlauf des Jahres bremsen dürften, formuliere.

Die jüngsten Aussagen zu den Verhandlungen um einen Frieden in der Ukraine lassen auch die Ölpreise wieder nachgeben, nachdem diese zwischenzeitlich wieder leicht im Plus gelegen hatten.

Bei den Einzelwerten geht es für die Aktie von Eastman Kodak vorbörslich um 3,8 Prozent nach oben. Hier werden die Geschäftszahlen positiv aufgenommen. Das Unternehmen hatte für 2021 eine Umsatzsteigerung und die Rückkehr in die Gewinnzone vermeldet.

March 16, 2022

