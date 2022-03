Berlin (ots) -Am Donnerstag, den 17. März, um 18.15 Uhr, diskutiert WELT Nachrichtensender Chefredakteur Jan Philipp Burgard über den immer weiter eskalierenden Krieg in der Ukraine. Wie gefährlich wird der Krieg für Deutschland? Wer kann Putin stoppen? Droht der Welt eine Wirtschaftskrise?Zu Gast bei Jan Philipp Burgard im "WELT Talk" am Donnerstag sind CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt, Bundesfinanzminister Christian Lindner und die Politikwissenschaftlerin Claudia Major."WELT Talk" am Donnerstag, 17. März 2022 um 18.15 Uhr auf WELT Nachrichtensender sowie im Livestream auf WELT.de und in der WELT Nachrichtensender TV-App.Pressekontakt:Kathrin MohrLeiterin Programmkommunikation WELTkathrin.mohr@welt.dewww.presse.welt.deOriginal-Content von: WELT Nachrichtensender, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/13399/5172266