100 Tage Dreisamkeit: Der Krieg Russlands in der Ukraine hat die deutsche Regierung in ihrem Selbstfindungsprozess aus jener geschäftsmäßigen Routine gerissen, auf die sich bisher alle Ministerien bis rauf zum Kanzleramt verlassen konnten. Dass SPD, Grüne und Liberale mit dieser neuen, einer extremen Situation nach innen wie außen so gut wie geschickt umgegangen sind, dürfte aller Gegensätze zum Trotz die vertrauensvolle Zusammenarbeit in der gesamten Legislaturperiode positiv beeinflussen. Doch abseits von Krieg und der auch von Gesundheitsminister Karl Lauterbach nicht zu stoppenden Coronapandemie fehlt es für Klimaschutz und Verteidigung an genügend Geld. Dass der Finanzminister Lindner abseits des regulären Etats sein Heil in "Sondervermögen" sucht, um horrende Schulden zu verschleiern, wird die Ampel in ihrer Handlungsfähigkeit und Geschlossenheit über kurz oder lang belasten.



