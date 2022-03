Unterföhring (ots) -- In der Nacht vom 24. auf den 25. April in der Originalfassung auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf- Die synchronisierte Fassung voraussichtlich im Sommer auf Sky Comedy und auf Abruf- Wieder mit Emmy-Gewinner Bill Hader in der HauptrolleEr möchte nur noch Schauspieler sein und kann doch seine Vergangenheit nicht abschütteln: die schwarzhumorige Comedyserie "Barry (https://www.sky.de/serien/barry-156397)" kehrt mit einer dritten Staffel zurück. Die acht neuen Episoden sind in der Nacht vom 24. auf den 25. April parallel zur US-Ausstrahlung in der englischen Originalfassung auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf verfügbar. Die Serie wird mit je einer Episode pro Woche ausgestrahlt. Die deutsch synchronisierte Fassung wird voraussichtlich im Sommer auf Sky Comedy zu sehen und auf Abruf verfügbar sein.Über "Barry":Der ehemalige Auftragskiller Barry (Bill Hader) versucht immer noch verzweifelt, seine gewalttätige Vergangenheit hinter sich zu lassen und sich stattdessen seiner neu entdeckten Leidenschaft - der Schauspielerei - zu widmen. Zwar konnte er inzwischen viele der äußeren Faktoren, die ihn immer wieder zur Gewalt getrieben haben, beseitigen, doch muss er feststellen, dass es noch viele weitere Kräfte im Spiel waren und sind. Was hat es zum Beispiel mit seiner eigenen Psyche auf sich, dass er überhaupt zum Mörder wurde?Bill Hader, inzwischen für seine Rolle zweifach mit dem Primetime Emmy Award und dem Screen Actors Guild Award prämiert, zeichnet gemeinsam mit "Silicon Valley"-Macher Alec Berg als Schöpfer, Autor, ausführender Produzent und Hauptdarsteller der Comedyserie "Barry" verantwortlich. Gemeinsam übernahmen die beiden auch die Regie für einige der Episoden. Neben Bill Hader in der Hauptrolle sind Henry Winkler ("Arrested Development") als Schauspiel-Guru Gene Cousineau, Stephen Root ("Der lange Weg") als Monroe Fuches, Sarah Goldberg ("Hindsight") als Barrys Love Interest zu sehen.Facts:Originaltitel: "Barry", Comedyserie, 8 Episoden, je ca. 30 Minuten, USA 2022. Drehbuch: Alec Berg, Bill Hader, Emma Barrie, Jason Kim, Emily Heller, Duffy Boudreaux, Liz Sarnoff. Regie: Alec Berg, Bill Hader. Executive Producer: Bill Hader, Alec Berg, Aida Rodgers, Liz Sarnoff. Producer: Julie Camino. Darsteller: Bill Hader, Stephen Root, Sarah Goldberg, Anthony Carrigan, Henry Winkler, Sarah Burns, D'Arcy Carden, Michael Irby.Ausstrahlungstermine:In der Nacht vom 24. Auf den 25. April 2022 in der Originalfassung auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf. Die synchronisierte Fassung voraussichtlich ab Sommer auf Sky Comedy sowie auf Abruf. Jeweils eine Episode pro Woche.Über Sky Ticket:Der Streaming-Dienst Sky Ticket (https://skyticket.sky.de/) ist jederzeit, überall und ohne lange Vertragsbindung verfügbar. Für Sky Ticket benötigen Kunden lediglich ein internetfähiges Gerät, oder den Sky Ticket TV Stick mit Zugang zu weiteren 37 Apps. Ein Receiver ist nicht nötig. Ganz gleich, ob Kunden preisgekrönte Serien, Blockbuster-Filme, Live-Sport oder einfach nur ein Extra-Fernsehprogramm für die Kinder sehen möchten, Sky Ticket bietet jederzeit die passenden Pakete für Unterhaltung, Kino und Sport. Sport-Kunden erleben den besten Live-Sport, darunter die Topspiele der Bundesliga, alle Spiele der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals und der Premier League, alle Formel 1-Rennen, den Porsche Supercup, die LIQUY MOLY Handball Bundesliga, die National Hockey League, die Wanda Diamond League sowie das Beste aus der Welt des Tennis und Golfsports.Film- und Serienfans streamen mit Sky Ticket jederzeit ohne Vertragsbindung mehr als 1.000 Filme, Blockbuster-Serien von HBO, Fox und Warner TV sowie preisgekrönte Sky Originals. (https://www.sky.de/originals) Für weitere Informationen besuchen Sie https://skyticket.sky.de/.Diese Mitteilung ist im Internet unter https://info.sky.de abrufbar. Weitere Informationen finden Sie zudem unter https://www.sky.de/serien sowie auf www.facebook.com/SkyDeutschland und www.instagram.com/skydeutschland.Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Pressekontakt:Kontakt für Medien:Birgit EhmannExternal CommunicationsTel: 089/9958 6850birgit.ehmann@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandtwitter.com/BirgitEhmannKontakt für Fotomaterial:Patricia Navarijo GomezBilder.Presse@sky.deOder direkt über das Fotoweb: https://medien.sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5172334