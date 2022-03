Die Ölpreise sind am Mittwoch nach positiv aufgenommenen Äußerungen zum Ukraine-Krieg gefallen. Am Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 99,43 US-Dollar. Das waren 48 Cent weniger als am Dienstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 54 Cent auf 95,90 Dollar.Am Morgen hatten die Preise noch klar um mehr als zwei Dollar zugelegt. Die Ölpreise gingen zurück, nachdem etwas mildere Äußerungen seitens Russlands bekannt wurden. Russlands Außenminister ...

