ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Munich Re von 291 auf 266 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Will Hardcastle passte seine Prognosen für die europäischen Rückversicherer an die Januar-Erneuerungsrunde, die Geschäftszahlen für 2021 und die zuletzt gestiegenen geopolitischen Risiken an. Daraus resultiere eine moderate Senkung der Gewinnprognosen (EPS) für 2022 und 2023, schrieb der Experte in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2022 / 06:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2022 / 06:30 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0008430026

MUENCHENER RUECK-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de