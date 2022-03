DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:25 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.316,25 +1,3% -9,3% E-Mini-Future Nasdaq-100 13.689,25 +1,8% -16,1% Euro-Stoxx-50 3.875,70 +3,7% -9,8% Stoxx-50 3.605,42 +2,5% -5,6% DAX 14.356,79 +3,2% -9,6% FTSE 7.272,16 +1,3% -2,8% CAC 6.578,68 +3,5% -8,0% Nikkei-225 25.762,01 +1,6% -10,5% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 161,08 -0,89

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 96,82 96,44 +0,4% 0,38 +30,1% Brent/ICE 100,18 99,91 +0,3% 0,27 +30,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.917,50 1.916,53 +0,1% +0,97 +4,8% Silber (Spot) 24,88 24,88 -0,0% -0,01 +6,7% Platin (Spot) 1.013,14 985,38 +2,8% +27,77 +4,4% Kupfer-Future 4,60 4,50 +2,1% +0,10 +3,0%

Die jüngsten Aussagen zu den Verhandlungen um einen Frieden in der Ukraine sorgten bei den Ölpreisen zwischenzeitlich für leichte Abbgaben. Aktuell liegen die Preise für Brent und WTI wieder leicht im Plus.

AUSBLICK AKTIEN USA

Mit einem kräftigen Plus dürfte die Wall Street zur Wochenmitte in den Handel starten. Für Entspannung dürften vor allem Aussagen zu den Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland sorgen, die ein Ende der andauernden Kampfhandlungen ermöglichen könnten. Bei den Verhandlungen zwischen Moskau und Kiew wird nach Angaben des Kremls derzeit über eine Neutralität der Ukraine nach dem Vorbild Schwedens oder Österreichs gesprochen. "Das ist die derzeit diskutierte Option", so Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Dieses Neutralitäts-Modell könne als "ein Kompromiss" betrachtet werden. Auch der russische Außenminister Sergej Lawrow habe von einer Annäherung der Positionen bei den Verhandlungen gesprochen, heißt es im Handel. Einen positiven Impuls geben zudem Aussagen der chinesischen Regierung. Diese hatte sich zu stabilen Finanzmärkten bekannt, was an den asiatischen Börsen kräftige Kursgewinne Folge gesorgt hatte - allen voran an den zuletzt gebeutelten Aktienmärkten in Hongkong und Schanghai. Außerdem kündigte der für Finanzstabilität und Entwicklung zuständige Ausschuss des chinesischen Staatsrats Maßnahmen zur Unterstützung der heimischen Wirtschaft im ersten Quartal an, wie die staatliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua meldete. Daneben rückt die Zinsentscheidung der US-Notenbank am Abend fast in den Hintergrund. "Im Grunde ist die heutige Zinsentscheidung der Fed wahrscheinlich die einfachste, die sie in diesem Jahr zu treffen hat", so Michael Hewson, Analyst bei CMC Markets. "Angesichts einer Gesamtinflation von 7,9 Prozent, die wahrscheinlich noch weiter steigen wird, ist es so gut wie sicher, dass wir eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte sehen werden", ergänzt der Teilnehmer. Das größere Problem der Fed bestehe darin, wie sie ihre Botschaften für künftige Zinserhöhungen vor dem Hintergrund steigender Rohstoffpreise, die die US-Wirtschaft im weiteren Verlauf des Jahres bremsen dürften, formuliere.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

17:45 DE/Patrizia AG, ausführliches Jahresergebnis, Augsburg

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 13:30 Import- und Exportpreise Februar Importpreise PROGNOSE: +1,6% gg Vm zuvor: +2,0% gg Vm Einzelhandelsumsatz Februar PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +3,8% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,9% gg Vm zuvor: +3,3% gg Vm 15:00 Lagerbestände Januar PROGNOSE: +1,1% gg Vm zuvor: +2,1% gg Vm 15:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

FINANZMÄRKTE EUROPA

In kräftiger Rally-Laune zeigen sich Europas Börsen am Mittwochmittag. Der DAX löst sich mühelos von der 14.000er-Marke. Positive Nachrichten aus der Ukraine, eine Hausse bei Chinas Tech-Werten und Anlagedruck bei Fondsmanagern treiben die Börsen. Die Zinserhöhung der US-Notenbank wird als ausgemacht betrachtet. Die Entspannung nimmt auch den Druck von den Ölpreisen und damit Rezessionssorgen. Bei den Verhandlungen zwischen Moskau und Kiew werde nun über eine Neutralität der Ukraine nach dem Vorbild Schwedens oder Österreichs gesprochen. Der russische Außenminister Sergej Lawrow habe sogar von einer Annäherung der Positionen gesprochen. Dazu treibt eine Hausse in Hongkong. Besonders die schwer gebeutelten Technikaktien zeigten massive Erholungsgewinne, in Europa steigt der Technologie-Sektor-Index um 5,9 Prozent. Treiber war eine Meldung, wonach China seine Aktienmärkte stabil halten und zudem Maßnahmen zur Ankurbelung des Wirtschaftswachstums ergreifen will. Die Sitzung der US-Notenbank am Abend mit der sicheren Zinserhöhung ist derweil eingepreist. Von der Erholungshausse in Hongkong profitieren besonders Prosus (+23%). Die Aktie des Beteiligungsunternehmens mit rund 30 Prozent an Tencent war zuletzt im Sog des sehr schwachen Tencent-Kurses eingeknickt. Tencent schossen in Hongkong um über 20 Prozent nach oben. Auch andere Beteiligungsfirmen wie EQT springen um 13 Prozent. Positive Aussagen kommen aus der Autobranche. Der Sektor ist zweitstärkster in Europa mit 4,6 Prozent Plus: Sowohl BMW als auch VW erwarten im zweiten Halbjahr ein Nachlassen der Lieferprobleme bei Halbleitern. Dazu ließ BMW wissen, nur rund 2 Prozent vom Umsatz in Russland zu erzielen. Die neuen Aussagen zum Margenausblick von 7 bis 9 Prozent bei BMW treffen derweil die Analystenschätzungen. BMW und VW steigen um 3 Prozent, Mercedes-Benz um 4,8 Prozent. Zulieferer wie Valeo und Continental steigen über 6 Prozent, Faurecia sogar um 9,4 Prozent. Einziger Verlierer in Europa ist derzeit der Sektor Öl&Gas mit minus 0,7 Prozent. Hier belastet die fortgesetzte Normalisierung der Ölpreise. In den USA bewegen sich WTI-Öl-Kontrakte mit Lieferung in einem Jahr bereits in Richtung 80 Dollar zurück.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:05 Di, 17:25 % YTD EUR/USD 1,1000 +0,3% 1,0975 1,0951 -3,3% EUR/JPY 130,16 +0,3% 129,77 129,50 -0,6% EUR/CHF 1,0348 +0,3% 1,0313 1,0317 -0,3% EUR/GBP 0,8408 +0,0% 0,8407 0,8393 +0,1% USD/JPY 118,31 -0,0% 118,26 118,27 +2,8% GBP/USD 1,3085 +0,3% 1,3056 1,3047 -3,3% USD/CNH (Offshore) 6,3707 -0,2% 6,3613 6,3950 +0,3% Bitcoin BTC/USD 40.540,81 +2,7% 39.482,96 39.208,94 -12,3%

Der Dollar steht mit den jüngsten Entwicklungen in den Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland unter Druck. Der Dollar-Index gibt um 0,5 Prozent nach. Damit sei der Dollar als Fluchtwährung in Krisenzeiten weniger gefragt, sagt Swissquote-Analystin Ipek Ozkardeskaya. Sie rechnet im Fall einer diplomatischen Lösung mit einer raschen Korrektur des Dollar nach unten, selbst wenn die Fed die Zinsen erhöhe. Sollte es aber nicht zu einer Beilegung des Konflikts kommen, dürfte die US-Währung wieder Auftrieb bekommen.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Deutliche Kursgewinne haben die Börsen in Ostasien und Australien zur Wochenmitte eingefahren. Auffällig waren dabei vor allem die kräftigen Erholungsbewegungen in Schanghai und in Hongkong. Hier fühlten sich Anleger durch das Bekenntnis der chinesischen Regierung zu stabilen Finanzmärkten zum Kauf ermutigt. Außerdem kündigte der für Finanzstabilität und Entwicklung zuständige Ausschuss des chinesischen Staatsrats Maßnahmen zur Unterstützung der heimischen Wirtschaft im ersten Quartal an, wie die staatliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua meldete. Rückenwind erhielten die Märkte der Region ansonsten aus den USA, wo kräftig fallende Ölpreise in Verbindung mit etwas weniger stark als erwartet gestiegenen Erzeugerpreisen Inflationsängste gelindert hatten. Das dämpfte Befürchtungen über einen sehr aggressiven Zinserhöhungszyklus der US-Notenbank, der am Mittwoch mit einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte begonnen werden dürfte. Zugleich geht der Krieg in der Ukraine aber mit fortgesetzten Angriffen Russlands weiter, wobei am Markt dessen ungeachtet die Hoffnung auf eine diplomatische Lösung nicht nachlässt. Tencent sprangen um 23 Prozent. Sie waren allein am Dienstag um gut 9 Prozent abgestürzt, weil dem Unternehmen nach Angaben informierter Personen eine rekordhohe Geldstrafe wegen Verletzung bestimmter Zentralbankvorschriften durch seine Bezahl-App Wechat Pay drohte. Meituan schnellten sogar um 34 Prozent nach oben, Alibaba um 25 Prozent.

CREDIT

Deutlich abwärts geht es mit den Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen am Mittwoch. "Die Risikobereitschaft nimmt deutlich zu", sagt ein Händler. Er verweist zum einen auf die Erwartung, nach der die Fed die geldpolitische Wende nur behutsam angehen dürfte, auch weil die Inflationsgefahren mit dem jüngsten drastischen Ölpreisrückgang wieder nachließen. Daneben hofft der Markt nach wie vor auf eine diplomatische Lösung der Ukraine-Krise. Dazu fehlte es zuletzt aber auch an Angebot, weil die Lage um die Ukraine das Primärmarktgeschäft nahezu zum Erliegen gebracht hat.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

VW

rechnet für seine Kernmarke nach einem deutlichen Milliardengewinn im abgelaufenen Jahr auch für 2022 mit weiteren Zuwächsen bei Umsatz, operativem Ergebnis und Marge. "An unserem Ziel von 6 Prozent operativer Umsatzrendite in 2023 halten wir fest. Dafür wollen wir im Jahr 2022 die nächsten Meilensteine erreichen", sagte Volkswagen-Finanzchef Alexander Seitz.

VW

Die Marke Volkswagen wird nach Einschätzung von Finanzvorstand Alexander Seitz ihr Margenziel von 6 Prozent schaffen, auch wenn es in diesem Jahr nur für "bis zu 4 Prozent" reichen wird. "Wir gehen auch davon aus, dass spätestens bis dorthin alle Halbleiter-Kapazitätsthematiken gelöst sind, dass auch die Kabelstrangproduktion normal läuft", sagte der Manager auf der Jahrespressekonferenz.

VW

wird die wegen fehlender Kabelbäume gestoppte Golf-Produktion am Stammsitz Wolfsburg ab nächstem Montag wieder anfahren, zunächst im Einschichtbetrieb, eine Woche später dann im Zweischichtbetrieb, wie Produktionsvorstand Christian Vollmer in der Pressekonferenz sagte. Die ebenfalls gestoppte Fertigung in Zwickau, wo das Elektroauto ID.3 vom Band läuft, werde Anfang April wieder gestartet.

EON

Der Energieversorger plant nicht, sich von seiner Beteiligung an der Gaspipeline Nord Stream 1 zu trennen. "Wir werden 'explizit' nicht aus der Nord-Stream-Position aussteigen", sagte Vorstandschef Leonhard Birnbaum in der Bilanz-Pressekonferenz. Eine Veräußerung sei derzeit auch überhaupt nicht möglich, da das "Asset nicht verkäuflich ist". Hierfür gebe es keinen Markt.

EON

Mit Blick auf Energielieferungen aus Russland sieht sich der Energieversorger Eon gut positioniert. "Eon hat keine langfristigen Lieferverträge direkt mit den Produzenten", so Eon-Vorstandschef Leonhard Birnbaum auf der Bilanzpressekonferenz laut Redetext. Zu einem kleineren Anteil habe man jedoch Erdgasmengen im Portfolio, die von Gazprom-Handelsgesellschaften in Europa eingekauft worden seien.

BMW

erwartet trotz des zunehmend unsicheren Umfelds dieses Jahr zwar einen deutlichen Gewinnanstieg, die Auswirkungen aus dem Krieg in der Ukraine belasten aber wegen Produktionsengpässen das Geschäft. "Die Zahl der Auslieferungen im Segment Automobile wäre ohne diese negativen Auswirkungen leicht über dem Niveau des Vorjahres erwartet worden", teilte der Premiumautohersteller anlässlich der Jahrespressekonferenz mit.

BMW

rechnet auch in den kommenden Monaten mit spürbaren Einschränkungen bei der Versorgung mit Halbleitern. "Aktuell wird mit einer Entspannung der Situation nicht vor dem zweiten Halbjahr 2022 gerechnet", teilte der Premiumautohersteller mit. Für 2022 werde von einer anhaltend hohen internationalen Nachfrage nach Chips und damit einhergehend einer angespannten Versorgungssituation ausgegangen.

BAYER

hat für sein erst kürzlich in der EU zugelassenes Nierenmedikament Finerenon eine Indikationsserweiterung beantragt. Das unter dem Markennamen Kerendia vertriebene Arzneimittel soll bei Typ-2-Diabetes-Patienten auch zur Behandlung schon früher Stadien der chronischen Nierenerkrankung eingesetzt werden.

MUNICH RE

Der Rückversicherungskonzern zieht Konsequenzen aus dem Angriff Russlands auf die Ukraine und die Sanktionen gegen den Aggressor. Wie das Unternehmen mitteilte, zieht es sich aus dem Russland-Geschäft zurück. Bestehende Verträge in Russland und Belarus werden nicht erneuert. Das Neugeschäft habe Munich Re eingestellt. Mit Kapitalanlagen in der Region werde analog verfahren.

GRAND CITY PROPERTIES

hat im abgelaufenen Jahr die wichtigste Kenngröße FFO I leicht gesteigert. Unter dem Strich verdiente das Immobilienunternehmen dank Bewertungsgewinnen im Portfolio deutlich mehr als im Vorjahr. Die Dividende für 2021 soll um 1 Cent auf 0,83 Euro je Aktie steigen.

TRATON

erhöht angesichts des Wandels zu elektrisch angetriebenen Nutzfahrzeugen die Investitionen in die Technologie. Bis zum Jahr 2026 sollen 2,6 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung der Elektromobilität investiert werden. Bisher hatte die Traton Group, zu der Marken wie MAN und Scania gehören, ein Budget von 1,6 Milliarden Euro bis 2025 veranschlagt.

SYNLAB

Angetrieben vom starken Geschäft mit Covid-19-PCR-Tests ist der Labordienstleister Synlab im abgelaufenen Geschäftsjahr um 44 Prozent gewachsen und hat zugleich den bereinigten operativen Gewinn (EBITDA) um 78 Prozent auf 1,21 Milliarden Euro gesteigert. Für 2022 wird mit rückläufigen Umsatzzahlen gerechnet. Die Aktionäre sollen eine Dividende von 33 Cent bekommen.

ADLER GROUP

wird eine Anleihe, die am 17. April fällig wird, pünktlich und vollständig zurückzahlen. Dies machte die Adler Group SA in einer Mitteilung deutlich und begründete dies mit der "Nachfrage von Investoren und zur Vermeidung asymmetrischer Informationen im Markt". Adler kämpft derzeit mit Bilanzvorwürfen eines Aktionärs, die aufgeklärt werden sollen.

OMV

will sich bis zum Ende des Jahrzehnt verstärkt auf das Chemie- und Materialgeschäft konzentrieren und die Förderung von Öl und Gas schrittweise reduzieren. Bis 2030 soll die Produktion um rund 20 Prozent verringert werden, 2050 will der Konzern dann komplett auf Öl und Gas zur energetischen Nutzung verzichten. Spätestens 2050 will OMV auch klimaneutral wirtschaften (Scope 1, 2 und 3).

INDITEX

hat im Schlussquartal wegen neuer Covid-19-Einschränkungen ein langsameres Umsatzwachstum verzeichnet, sieht aber zu Beginn des neuen Geschäftsjahres steigende Erträge und eine starke Erholung des Geschäfts. Im abgelaufenen Jahr steigerte die spanische Modekette mit Marken wie Zara, Massimo Dutti und Bershka den Umsatz deutlich, der Nettogewinn konnte fast verdreifacht werden, die Margen verbesserten sich deutlich.

EQT

erweitert sein Investmentgeschäft in Asien deutlich. Für 6,8 Milliarden Euro erwirbt die schwedische Beteiligungsgesellschaft Baring Private Equity Asia, eine der führenden Unternehmen auf diesem Gebiet mit einem verwalteten Vermögen von 17,7 Milliarden Dollar. In der Mitteilung von EQT heißt es, der Zukauf werde vom ersten Tag an im hohen einstelligen Bereich zum Gewinn je Aktie beitragen.

FOXCONN /APPLE

Foxconn Technology Group hat im vierten Quartal weniger verdient und weniger umgesetzt, dabei aber die operative Marge leicht verbessert. Für das laufende Jahr sieht der taiwanische Elektronikhersteller Verbesserungen im Cloud- und Komponentengeschäft. Im Zeitraum Januar und Februar betrug der Umsatzrückgang 0,1 Prozent auf 900,78 Milliarden Taiwan-Dollar (28,7 Milliarden Euro), allerdings von einer hohen Vergleichsbasis im Vorjahr.

