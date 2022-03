Nach der Invasion russischer Truppen in die Ukraine hatte das Hacker:innenkollektiv Anonymous Russland den Cyberkrieg erklärt. In den vergangenen drei Wochen vermeldete Anonymous zahlreiche erfolgreiche Angriffe. Doch stimmen die Behauptungen? "Das Anonymous-Kollektiv befindet sich im Cyberkrieg gegen die russische Regierung", kündigte die lose Hacker:innen-Vereinigung ihren virtuellen Kriegszug gegen Russland am 24. Februar 2022 an. Seitdem häufen sich die Berichte über gehackte Websites und gestohlene Daten, die sowohl die russische Regierung als auch Nachrichten- und TV-Sender sowie große Staatskonzerne und verschiedene Behörden ...

