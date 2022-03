Intel plant eine breit angelegte Investitionsoffensive in Höhe von rund 33 Milliarden Euro in Europa. In den nächsten zehn Jahren sollen sogar 80 Milliarden Euro in die Region fließen. Das sagen Analysten zum Chiptitel.Intel hat am Dienstag eine 17 Milliarden Euro-Investition (18,7 Milliarden US-Dollar) in den Bau von zwei hochmodernen Halbleiterproduktionsstätten in Magdeburg bekanntgegeben. Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...