Wien (www.fondscheck.de) - Französische und spanische Verbraucher können ab sofort mit dem Scalable Broker Aktien, ETFs und Kryptowährungen handeln sowie ETF-, Krypto- und Aktien-Sparpläne einrichten, so die Experten von "FONDS professionell".Neben dem Scalable Broker gehöre das kürzlich gestartete Krypto-Angebot "Scalable Crypto" zum internationalen Offerte. Kunden könnten über einen sicheren Zugang an regulierten Börsen in Deutschland einfach und intuitiv in Kryptowährungen - auch in Form von Sparplänen - investieren. Ein eigenes Wallet sei dabei nicht erforderlich, da die Krypto-Wertpapiere im Depot gehalten werden könnten. ...

