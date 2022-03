Ihr Ziel ist es, Investoren aus dem Ausland zu gewinnen. Von der chinesischen Wertpapieraufsicht geplante Lockerungen machen diesen Schritt möglich.Zürich - Gleich zwei chinesische Firmen liebäugeln mit einer Zweitkotierung in der Schweiz. Ihr Ziel ist es, Investoren aus dem Ausland zu gewinnen. Von der chinesischen Wertpapieraufsicht geplante Lockerungen machen diesen Schritt möglich. Bereits am Dienstag hatte Sany Heavy Industry, einer der grössten Baumaschinenhersteller Chinas, seine Pläne offengelegt. Am Mittwoch zog Guoxuan High-Tech...

