DGAP-News: Voltabox AG / Schlagwort(e): Personalie

Jürgen Pampel als Vorstand der Voltabox AG abberufen - Patrick Zabel übernimmt CEO Position



16.03.2022 / 14:43

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Jürgen Pampel als Vorstand der Voltabox AG abberufen - Patrick Zabel übernimmt CEO Position Paderborn, 16. März 2022 - Der Aufsichtsrat der Voltabox AG ["Voltabox" oder das "Unternehmen" oder die "Gesellschaft"; ISIN DE000A2E4LE9] hat heute Jürgen Pampel einstimmig, im gegenseitigen Einvernehmen und mit sofortiger Wirkung als Vorstand der Gesellschaft abberufen. Jürgen Pampel war seit dem Jahr des Börsengangs ohne Unterbrechung Vorstand der Voltabox AG. Er wird zukünftig eine Geschäftsführungsposition innerhalb der Triathlon-Gruppe übernehmen und sich in diesem Rahmen auf Automotive-Themen fokussieren. Zum neuen CEO berief der Aufsichtsrat Patrick Zabel, der seit Anfang des Jahres zudem Geschäftsführer der Trionity Invest GmbH, der größten Ankeraktionärin der Voltabox AG, ist. Er erhält den Auftrag, das zukünftige Profil der Gesellschaft zu schärfen und neue, tragfähige Geschäftsmodelle einzuführen. Gleichzeitig sollen die Weichen gestellt werden, um Branchen-Experten aufzubauen und das Management perspektivisch durch ihn auf eine breitere Basis zu stellen. "Ich danke Herrn Pampel für die geleistete Arbeit in den vergangenen Jahren - insbesondere für die gemeinsame Zeit im Vorstand. Durch seine Tätigkeit als Geschäftsführer und später Vorstandsvorsitzender von Voltabox ist seine Person eng mit dem Unternehmen verbunden. Bei widrigen Rahmenbedingungen hat er sich in den zurückliegenden Jahren maßgeblich dafür eingesetzt, Voltabox wieder in die Erfolgsspur zu bringen. Für seine berufliche wie persönliche Zukunft wünsche ich ihm alles Gute", unterstreicht Patrick Zabel als neuer CEO der Voltabox AG. Patrick Zabel war bis Oktober 2021 Finanzvorstand der Gesellschaft und hauptverantwortlich für die nationale und internationale Restrukturierung von Voltabox. Diese umfasste das Abstoßen von hochdefizitären Projekten, Strukturen und Tochtergesellschaften sowie die vollständige Entschuldung, die eine Insolvenz des Unternehmens verhinderte. In diesem Zusammenhang war er entscheidend am erfolgreichen Verkauf des Unternehmens an die neuen Investoren beteiligt. Patrick Zabel wird für die Vorstandstätigkeit von der Voltabox-Ankeraktionärin Trionity Invest entsendet. Als deren Geschäftsführer hat er die Entwicklung des Unternehmens in den zurückliegenden Monaten eng begleitet. Darüber hinaus ist Patrick Zabel Aufsichtsratsmitglied der Voltabox-Beteiligung ForkOn GmbH und Lehrbeauftragter der Universität Bielefeld am Campus Minden. Entsprechend der unverzüglichen Wirkung der Entscheidung des Aufsichtsrats wird Patrick Zabel den Vorstand auf der außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am morgigen Donnerstag, den 17. März 2022, vertreten und die Lage der Gesellschaft erläutern.

Über die Voltabox AG Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt a.M. notierte Voltabox AG (ISIN DE000A2E4LE9) ist ein technologiegetriebener Anbieter für Elektromobilitätslösungen in industriellen Anwendungen. Kerngeschäft sind sichere, hochentwickelte und leistungsstarke Batteriesysteme auf Lithium-Ionen-Basis, die modular und in Serie gefertigt werden. Die Batteriesysteme finden vor allem Verwendung in Bussen für den Personennahverkehr sowie in Land- und Baumaschinen.

Kontakt



Voltabox AG



Patrick Zabel (CEO)

Technologiepark 32

33100 Paderborn

E-Mail: investor@voltabox.ag

16.03.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de