Die Immofinanz präsentiert auf der weltgrößten Immobilienmesse MIPIM in Cannes ihre neue Wohnungsmarke On Top Living. Unter dieser Marke werden den Mietern mittelfristig bis zu 12.000 smarte und nachhaltige Wohnungen zu leistbaren Preisen angeboten. "Wie bereits angekündigt, planen wir mittelfristig die Überbauung von 50 Prozent unserer Standorte und wollen so rund 12.000 neue Wohnungen schaffen. Das Pilotprojekt in Wien ist fertig geplant, ein weiterer Pilot ist in der serbischen Stadt Borca beabsichtigt", erklärt Vorstand Dietmar Reindl. Vorstandskollege Stefan Schönauer ergänzt: "Insgesamt werden wir in den nächsten fünf bis sieben Jahren rund 1 Mrd. Euro in den Ausbau von On Top Living in unseren Ländern investieren ...

