Nach einem misslungenen Start im Februar hat das Startup Astra nun wieder eine Rakete mit Nutzlast in den Orbit gebracht. Es ist die zweite erfolgreiche Mission des Unternehmens. Astra hat seinen zweiten Transport in den Orbit geschafft. Am 15. März verkündete das Raumfahrt-Startup das erfolgreiche Absetzen von drei Satelliten des Raumfahrtlogistikers Spaceflight. Die Rakete mit der Bezeichnung LV0009 absolvierte einen unauffälligen Start und trennte planmäßig die Stufen ab. Die Vorgänger-Rakete LV0008 selben Typs hatte den Orbit nicht erreicht. Erst im Februar war die ...

