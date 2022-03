Tesla setzt laut einem Agenturbericht die Produktion in seinem Werk in Shanghai offenbar für zwei Tage aus. Hintergrund ist wohl ein Covid-19-Ausbruch in China, der für strenge Bewegungskontrollen in einigen Städte, darunter Shanghai, geführt hat. Das berichtet Reuters unter Berufung auf eine an Tesla-Mitarbeitende und Zulieferer gerichtete Mitteilung. Konkret bezieht sich das auf den Mittwoch und ...

