DJ Habeck lässt Bundeskartellamt hohe Spritpreise prüfen

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat das Bundeskartellamt gebeten, die aktuell hohen Spritpreise auf mögliche missbräuchliche Preisabsprachen zu untersuchen. Man müsse verhindern, dass Unternehmen aus der jetzigen Situation "unangemessene Gewinne" schlügen und die Verbraucher an den Zapfsäulen dafür zahlen müssten.

"Mein Haus hat das Bundeskartellamt gebeten, die Benzin- und Dieselpreise sehr genau zu beobachten und bei jeglichem Hinweis auf missbräuchliches Verhalten tätig zu werden", sagte Habeck. Wie man in dem Fall genau tätig werden wolle, sagte Habeck allerdings nicht. "Die Oligopolsituation am deutschen Kraftstoffmarkt ist seit Langem ein strukturelles Problem", meinte Habeck.

Hintergrund des Prüfauftrags ist, dass die Preise an den Rohölmärkten weitaus stabiler sind als die aktuellen Spritpreise. Zuletzt lag laut ADAC der Liter Benzin im Durchschnitt bei rund 2,20 und der Liter Diesel bei 2,30 Euro.

Im Vergleich zur Vorwoche verteuerte sich Diesel um 14 Cent und Benzin um knapp 9 Cent, obwohl die Preise an den Rohölmärkten zuletzt deutlich gesunden sind. Das Kartellamt soll nun die ganze Kette vom Rohölmarkt über die Raffinerien, den Großhandel bis hin zu den Tankstellenbetreibern auf mögliche Hinweise zu missbräuchlichem Verhalten beobachten.

"Wenn es dafür Hinweise geben sollte, etwa auch beim Vergleich mit den Preisbewegungen in anderen EU-Ländern, werden wir gesetzgeberische Maßnahmen vorbereiten, um dem Bundeskartellamt eine bessere Marktüberwachung bei den Kraftstoffen zu ermöglichen", erklärte Habeck.

Tankstellen folgen fallenden Rohölpreisen nicht

Das Bundeskartellamt erklärte, dass man die Preisentwicklung an den Tankstellen "fortlaufend und sehr aufmerksam" beobachte. "Aufgrund der geopolitischen Lage sind die Preise flächendeckend schockartig gestiegen", sagte Präsident des Bundeskartellamts, Andreas Mundt. "Wenn die Rohölpreise jetzt wieder sinken und die Tankstellenpreise dem nicht folgen oder sogar weiter steigen sollten, muss man sich das genau ansehen."

Das Kartellamt beobachte mit Hilfe der Daten der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe kontinuierlich die Preisentwicklung an den Tankstellen in Deutschland. Die Markttransparenzstelle für Kraftstoffe erhalte derzeit alle Preisdaten der Mineralölgesellschaften, nicht jedoch Daten über die jeweils abgegebenen Mengen. "Ein gesetzliche Verpflichtung der Marktteilnehmer, auch Mengendaten an die Markttransparenzstelle zu liefern, würde die Aussagekraft unserer Daten deutlich verbessern", sagte Mundt.

