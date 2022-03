Montvale, New Jersey, 16. März 2022 (ots/PRNewswire) -Das amerikanische Technologieunternehmen Sulzer US und das deutsche Designstudio Spektrum 44 werden unter der neuen globalen Einheit S44 tätig sein. Ihr Ziel ist es, sich auf den Ausbau von Softwareentwicklungs- und Designdiensten mit Schwerpunkt auf Elektrifizierungs- und Mobilitätsinitiativen zu spezialisieren.Nachdem das neue Unternehmen im Jahr 2021 sowohl eine kundenorientierte mobile Ladeanwendung für Elektrofahrzeuge als auch Software für Elektrofahrzeug-Ladenetze in den USA und Kanada entwickelt hat, hat es seine Dienstleistungen nun ausgebaut und möchte sich den Bedürfnissen des breiteren Energiesektors und der Automobilindustrie widmen. Beide sind bereits seit über einem Jahrzehnt in der Branche tätig.Die erweiterten Fähigkeiten des Unternehmens sollen den wachsenden Anforderungen an technischer Innovationen gerecht werden, bei denen die Nachfrage der Verbraucher in den USA und Europa derzeit auf Erschwinglichkeit, Zuverlässigkeit und Umwelt ausgerichtet ist.Durch die Schaffung von UX-basierten digitalen Erlebnissen, die sich durch wirkungsvolles UI-Design und agile Softwareentwicklung ausdrücken, hat sich S44 dafür positioniert, die Lücke zwischen der Verbrauchernachfrage und der Notwendigkeit für Unternehmen zu schließen, zunehmende Einschränkungen in der aktuellen Infrastruktur zu bewältigen.Mit dem erweiterten Angebot wird S44 auch weiterhin für seine bestehenden Kunden wie BMW, Audi und ein führendes Elektrofahrzeug-Ladenetzwerk in Nordamerika da sein, gleichzeitig sollen aber weitere Branchenführer hinzukommen.Gemäß der Vision von CEO Julian Offermann soll S44 "Europas und Amerikas einflussreichster Anbieter digitaler Erlebnisse für die Automobil-, Mobilitäts- und Energiebranche werden, was positive und nachhaltige Auswirkungen weltweit haben wird". Und er hat ein weltweites Team zusammengestellt, um diese Vision in die Realität umzusetzen.Informationen zu S44 Wir sind ein global tätiges Team von Innovatoren und lösen komplexe Probleme durch digitale Erlebnisse. Ob Kreativschaffende oder Softwareentwickler, wir nutzen UX, digitales und Markendesign sowie Softwareentwicklung, um intelligente SaaS- und kundenspezifische Produkte für einige der weltweit führenden Branchen zu entwickeln. Wir sind ein Virtual-First-Unternehmen für digitale Erlebnisse mit Niederlassungen in München, Washington D.C. und Montvale, New Jersey.Besuchen Sie S44 auf www.s44.team oder über LinkedInLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1765826/S44_B1920_Logo.jpgPressekontakt:Olga Haygood,Olga.haygood@s44.team,202.815.1530Original-Content von: S44, LLC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162101/5172575