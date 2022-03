München (ots) -Die AfD-Fraktion thematisierte während der gestrigen Debatte über die explodierenden Energiepreise die unrealistischen Vorstellungen der Altparteien bezüglich der Windkraft. Diese werde aus ideologischen Prinzipien vorangetrieben, obwohl alle sachlichen Argumente gegen sie sprächen, wie der AfD-Landtagsabgeordnete Prof. Dr. Ingo Hahn im Plenum ausführte. Um Bürger und Natur zu schützen, hält die AfD weiterhin an der 10H-Regel fest. Der weitere Ausbau der Windenergie führe zur Versiegelung von Grünflächen sowie zu wachsender Unsicherheit der Stromversorgung.Prof. Dr. Ingo Hahn, umweltpolitischer Sprecher der AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag, erläutert dies wie folgt:"Mittlerweile stellen sich weit über tausend Verbände und Initiativen in Deutschland gegen den ideologisch forcierten Windkraftausbau. Sie sind der Meinung, dass eine mit Steuergeldern hochsubventionierte Lobby aus Investoren und politischen Interessenvertretern dahinterstehe. Unsere natürlichen Lebensgrundlagen sowie die sichere Versorgung der Bevölkerung mit bezahlbarem Strom sind diesen Lobbyisten gleichgültig.Gerade in der gegenwärtigen Krise kann man erkennen, was uns die linksgrüne Agenda der Altparteien eingebrockt hat: Wir sind völlig abhängig von Russland geworden. Die CSU deutet zwar die Möglichkeit einer Reaktivierung von Kernkraftwerken an, aber das ist nicht mehr als ein verzweifeltes Lippenbekenntnis nach dem Scheitern ihrer Politik.Die AfD weist schon seit Jahren darauf hin, dass der Ausstieg aus Kohle und Kernkraft gleichzeitig fatale Folgen für Deutschland haben wird. Doch die Altparteien können sich nicht eingestehen, dass wir recht hatten - und setzen ihre Geisterfahrt in die postindustrielle Armutsgesellschaft fort.Wie das Wall Street Journal kürzlich zu Recht schrieb, betreibt Deutschland 'die dümmste Energiepolitik' der Welt. Die Altparteien stellen unsere Landschaften mit Windrädern zu, zerstören dabei Natur und Umwelt, nehmen den Tod von Milliarden Tieren in Kauf und machen eine moderne Volkswirtschaft nebenbei zu einer Technologie- und Energiewüste.Wir brauchen einen vernünftigen Energie-Mix! Naturschutz und Energiesicherheit dürfen keine Gegensätze sein."Pressekontakt:Pressestelle der AfD-Fraktion im Bayerischen LandtagMax-Planck-Straße 181675 MünchenTel: + 49 89-4126-2960presse@afd-landtag.bayernOriginal-Content von: AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161099/5172588