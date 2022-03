Die Energieagentur des Bundeslands hat Photovoltaik-Anlagen mit 455 Megawatt neu für 2021 in Niedersachsen ermittelt. Doch sie sieht auch die Notwendigkeit, Hürden abzubauen, um den Zubau weiter zu beschleunigen.Nach einer Auswertung der Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen (KEAN) sind im vergangenen Jahr rund 25.000 Photovoltaik-Anlagen mit insgesamt 455 Megawatt neu in dem Bundesland installiert worden. Damit setze sich der Aufwärtstrend fort - gegenüber 2020 ist es eine Steigerung um gut 50 Megawatt. Insgesamt sei in Niedersachsen mittlerweile eine Photovoltaik-Leistung von knapp 5100 ...

