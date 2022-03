Prospekt gebilligt und neue Details veröffentlicht - die neue Schalke 04-Anleihe 2022/27 wird einen Zinskupon von 5,50 % p.a. und eine Laufzeit von etwas mehr als fünf Jahren (14. April 2022 bis 5. Juli 2027) haben. Zudem bieten die Königsblauen einen besonderen Bundesliga-Bonus an, nämlich eine einmalige Bonuszahlung von 2,0% bei einem Aufstieg in die Bundesliga bis einschließlich der Saison 2025/26. Ein Ziel, das fest im Drei-Jahres-Plan des Vereins verankert ist. Das Emissionsvolumen der Anleihe beträgt 34,107 Mio. Euro und soll im Wesentlichen zur vorzeitigen Refinanzierung der Anleihe 2016/23 (Zinssatz 5,0 % p.a.) gleichen Volumens verwendet werden. Wünschenswert sei es, so Finanzvorstand Christina Rühl-Hamers, mit Umtausch- und Neuzeichnungsangebot mindestens einen niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Betrag einzusammeln.

Hinweis: Der Wertpapierprospekt der nunmehr fünften Schalke-Anleihe 2022/27 (ISIN: DE000A3MQS49) wurde heute (16.3.) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...