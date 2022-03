Im Ukraine-Krieg bekommen manche Apps eine neue Bedeutung. Was früher zur Unterhaltung diente, kann jetzt als Informationsquelle genutzt werden - das birgt jedoch auch die Gefahr von der Verbreitung von Falschmeldungen. Die Rolle des Internets im russischen Angriffskrieg auf die Ukraine ist vielschichtig: Einerseits wird es für die Verbreitung von Falschmeldungen genutzt, andererseits organisieren sich Menschen über Social Media zu Hilfslieferungen für Geflüchtete aus der Ukraine. Das Hacker-Kollektiv Anonymous kündigt via Twitter immer neue, virtuelle Taten gegen Russland an und Tech-Konzerne stellen, neben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...