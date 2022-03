Cyara gibt neue strategische Partnerschaften, die Einstellung von Führungskräften und die Verleihung von Branchenpreisen bekannt

Cyara, der Anbieter der mehrfach ausgezeichneten Automated Customer Experience (CX) Assurance Platform, gab heute bekannt, dass das Unternehmen die erste Hälfte seines Geschäftsjahres 2022 mit einem Wachstum von 35 bei den Produktbestellungen, einer Kundenbindungsrate von 93 und mehr als 10 Milliarden Sekunden synthetischen CX-Testverkehrs pro Jahr abgeschlossen hat. Diese Nachricht folgt auf die strategische Wachstumsinvestition in Höhe von 350 Millionen USD, die Cyara im Januar von der führenden Investmentgesellschaft K1 Investment Management (K1) erhalten hat.

In der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 22 ging das Unternehmen darüber hinaus eine strategische Partnerschaft mit Carahsoft, einem Anbieter von IT-Lösungen für den öffentlichen Sektor, ein, um CX-Assurance für öffentliche Einrichtungen bereitzustellen, sowie neue Partnerschaften mit ConvergeOne und Waterfield. Im Herbst 2021 brachte Cyara LiveVQ auf den Markt, ein innovatives CX-Assurance-Produkt, das die Sprachqualität für Außendienstmitarbeiter und Vermittler zu Hause sicherstellt.

"Verbraucher und Unternehmen vertrauen heute in erster Linie auf digitale Interaktion, so dass das Kontaktzentrum für viele Unternehmen das neue Geschäftsportal geworden ist. Daher hat das Kundenerlebnis, das Kontaktzentren bieten, einen direkten Einfluss auf die Kundenbindung und den Umsatz", sagt Alok Kulkarni, CEO von Cyara. "Die Gewährleistung eines reibungslosen Funktionierens aller Kundenkommunikationskanäle wirkt sich auf das Endergebnis aus, weshalb automatisierte CX-Tests und die Qualitätssicherung für jedes Unternehmen von zentraler Bedeutung sind."

Cyara ist der führende Anbieter auf dem Markt für Kontaktzentrumstests, der nach Schätzungen von Forrester bis 2024 ein Volumen von 6,5 Milliarden USD erreichen wird.1 Im Januar 2022 erhielt Cyara von K1 eine Finanzierung in Höhe von über 350 Millionen USD, um das Wachstum weiter voranzutreiben und den Markt für Kontakttests weiter auszubauen. Die Erfahrung des Unternehmens mit Business-to-Business-SaaS (B2B) und sein Fokus auf wachstumsstarke Unternehmenssoftware macht K1 zu einem idealen Partner für Cyara.

In der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 22 verzeichnete Cyara weltweit ein erhebliches Wachstum und gewann neue Kunden aus Branchen wie dem Gesundheitswesen, der verarbeitenden Industrie, der Versorgungsbranche, dem Versicherungswesen, dem Finanzwesen, dem Technologiesektor, der Regierung und der Pharmaindustrie. Heute setzen mehr als 250 renommierte globale Marken auf die SaaS-Plattform von Cyara, um CX-Technologien zu überwachen und zu managen, die es ihnen ermöglichen, ihren Kunden herausragende Erlebnisse zu bieten.

Cyara stellt weltweit auf vielen Ebenen neue Mitarbeiter ein, um mit dem Kundenwachstum Schritt zu halten. Vor kurzem wurde Jeremy Braidish, eine erfahrene Führungskraft, zum Chief People Officer (CPO) ernannt und übernimmt die Leitung des Teams. Jeremy Braidish bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich Human Resources (HR) mit und wird die globalen HR-Funktionen und -Strategien von Cyara sowie die Talentakquise und -entwicklung vorantreiben. Darüber hinaus hat Cyara Ajay Dawar, einen erfahrenen Produktstrategen und eine Führungspersönlichkeit mit zwei Jahrzehnten Erfahrung, als Sr. Vice President of Products eingestellt, um Cyaras nächste Phase des Produktwachstums und der Innovation zu gestalten.

Um den Anforderungen der Telearbeit gerecht zu werden und die Bedürfnisse der technischen Teams bei der Unterstützung von Mitarbeitern in Kontaktzentren, die von zu Hause aus arbeiten, zu erfüllen, hat Cyara LiveVQ auf den Markt gebracht ein neues Produkt, das Unternehmen unabhängig vom Aufenthaltsort der Mitarbeiter eine Echtzeitüberwachung der Sprachqualität und Konnektivität bietet. Wenn während eines Kundengesprächs ein technisches Problem auftritt, liefert LiveVQ automatische Warnmeldungen zusammen mit detaillierten Diagnosefunktionen, die eine langwierige Ursachenanalyse überflüssig machen und die Problemlösung verkürzen. Mit LiveVQ können IT-Teams ihre Kundenbetreuer effizient unterstützen, so dass diese sich wieder auf das Entgegennehmen von Anrufen, den Abschluss von Verkäufen und den Aufbau von Markentreue konzentrieren können.

Darüber hinaus hat Cyara einen Concierge-Service mit dem Namen Toll-Free Fast Check vorgestellt, mit dem die früher manuelle und arbeitsintensive Aufgabe der Verwaltung und Prüfung von gebührenfreien Nummern (Toll-Free Numbers, TFNs) automatisiert wird. Vor allem für Unternehmen mit Tausenden von TFNs spart dieser neue Service Zeit und Arbeitsaufwand und verbessert gleichzeitig den Ruf der Marke dank besserer Kundenerfahrungen. Und für Branchen wie das Gesundheitswesen bietet Toll-Free Fast Check eine automatische Möglichkeit, das Risiko von Strafzahlungen für nicht mehr aktive oder fehlerhafte TFNs zu minimieren.

Ergänzend zu diesen neuen Angeboten hat Cyara die Tests für virtuelle Agenten und die Unterstützung für weitere Kontaktzentren-Plattformen wie Cisco 12.5, Cisco Finesse, NICE CXone und Genesys Engage 9.0 erweitert. Damit werden diese Partnerschaften gestärkt und die Kompatibilität mit den gängigen Kontaktzentren-Plattformen ausgebaut.

Die wachsende Akzeptanz und der anhaltende Erfolg der "Automated CX Assurance"-Plattform von Cyara wurden durch zahlreiche Branchenauszeichnungen und -zertifizierungen sowie durch Kundenbewertungen bestätigt, darunter:

Kunden-Net-Promoter-Score (NPS) von 70

2022 Silver Stevie Award für "Technologiepartner des Jahres für Vertriebs- oder Kundendienstlösungen"

2022 Silver Stevie Award für die "Beste Kontaktzentrum-Lösung"

2021 Contact Center Technology Award vom CUSTOMER Magazine

Cyara Accelerator ist ab sofort auf der AppFoundry von Genesys erhältlich

Einführung von LiveVQ zur Echtzeit-Überwachung und -Diagnose der Sprachqualität

Über Cyara

Als der weltweit führende Anbieter von Plattformen für Automated CX Assurance (automatisiertes Customer-Experience-Management) beschleunigt Cyara die Gewährleistung makelloser Kundenerfahrungen über digitale und sprachliche Kanäle hinweg und vermindert zugleich das Risiko von Mängeln, mit denen die Kunden konfrontiert werden könnten. Täglich vertrauen die weltweit bekanntesten Marken auf die Cyara-Plattform, um in angemessener Skalierung ein zufriedenes Lächeln ihrer Kunden zu ernten. Weitere Informationen erhalten Sie unter cyara.com.

Über die Automated CX Assurance Platform von Cyara

Die Cyara Automated CX Assurance Platform wird von einigen der weltweit führenden Marken eingesetzt, um CX-Tests zu automatisieren und zu verkürzen, die Qualität digitaler und sprachgesteuerter Kanäle zu messen und zu optimieren und somit ein einwandfreies Omnichannel-Kundenerlebnis von Anfang bis Ende zu gewährleisten. CX-Experten nutzen die Cloud-basierte Plattform von Cyara, um Kundenerlebnisse zu definieren, an denen die automatisierten Bots von Cyara mitwirken, indem sie das Netzwerk, die Anwendungen und sogar die Backend-Datensysteme testen, die diese Erlebnisse ermöglichen. Alle Probleme, die ein Kunde bei der Abwicklung dieser Erlebnisse haben könnte, werden identifiziert, damit Unternehmen sie beheben können, bevor sie sich auf einen Kunden auswirken.

