Sedibelo Platinum will eine 40-Megawatt-Windkraft-Solar-Hybridanlage und ein 35-Megawatt-Photovoltaik-Kraftwerk zur Stromversorgung seiner Betriebe an mehreren Standorten errichten. Die Anlagen werden im Besitz von Sturdee sein und von diesem betrieben werden und die Bergbauanlagen über Stromabnahmeverträge mit Strom versorgen. Ein Konsortium um Juwi wird die Projekte entwickeln.von pv magazine International Das südafrikanische Bergbauunternehmen Sedibelo Platinum Mines Limited (SPM) hat ein Konsortium aus dem deutschen Projektentwickler Juwi und dem in Johannesburg ansässigen Entwickler Sturdee ...

