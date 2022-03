München (ots) -Die Präsidentin des Bayerischen Landtags, Ilse Aigner, hat am Münchner Maximilianeum eine ukrainische Fahne statt der Deutschlandfahne hissen lassen.Christoph Maier, AfD-Landtagsabgeordneter und Vizevorsitzender des Verfassungsausschusses, kommentiert dies wie folgt:"Die deutschen Farben Schwarz-Rot-Gold stehen symbolisch für den Freiheitskampf des deutschen Volkes gegen Fremdherrschaft und Unterdrückung. Ursprünglich waren sie die Farben der deutschen Demokratie- und Freiheitsbewegung im Kampf gegen Napoleon. Schwarz-Rot-Gold ist seitdem nicht nur eine Farbfolge, sondern ein Bekenntnis zum deutschen Volk und zur deutschen Nation. Die Bundesrepublik hat diese Farben im vollen Bewusstsein seiner Bedeutung zur Nationalflagge erhoben.Ilse Aigner beschädigt als Landtagspräsidentin mit dieser Anordnung zur Entfernung der Deutschlandfahne zugunsten der ukrainischen Flagge die Würde und das Ansehen des Bayerischen Landtags als Volksvertretung. Sie stellt sich damit auf eine Stufe mit der früheren Bundeskanzlerin Merkel, die bei einer CDU-Veranstaltung eine Deutschlandfahne verächtlich in die Ecke geworfen hat.An das Maximilianeum gehören Schwarz-Rot-Gold und das bayerische Weiß-Blau! Ich fordere Frau Aigner auf, am Maximilianeum unverzüglich wieder die Deutschlandfahne hissen zu lassen."Pressekontakt:Pressestelle der AfD-Fraktion im Bayerischen LandtagMax-Planck-Straße 181675 MünchenTel: + 49 89-4126-2960presse@afd-landtag.bayernOriginal-Content von: AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161099/5172674