Vancouver, British Columbia, 16. März 2022 - Fabled Copper Corp. ("Fabled Copper" oder das "Unternehmen") (CSE: FABL) freut sich, den 10. Satz Ergebnisse des 2021 durchgeführten Oberflächen-Feldarbeiten-Programms auf seinem Muskwa Kupferprojekt bekanntzugeben, das aus dem Neil Projekt und dem Toro Projekt im Nordwesten von British Columbia besteht. Das Unternehmen besitzt auch Rechte am Bronson Projekt. Siehe Abbildung 1 unten.

Abbildung 1 - Lageplan

Peter Hawley, Präsident und CEO, berichtet: "In der Feldsaison 2021 wurden insgesamt 19 spezifische Gebiete kartiert und erkundet. Wir haben bereits über unsere Erkenntnisse bezüglich der Lady Luck Sichtung im südlichen Teil des Neil Projekts berichtet, gefolgt von Mac, 8A, Harris, 2a und 2b, Creek, Keays South und Belcher Creek. Wir wenden uns nun der Magnum Minen Kupferlagerstätte zu." Siehe Abbildung 2 unten.

Abbildung 2 - Neil Projekt, Lage der Magnum Mine Kupferlagerstätte

Die Mineralisierung in der Magnum Lagerstätte besteht aus unterschiedlichen Anteilen von Ankerit, Quarz, Chalkopyrit und Pyrit in teilweise verdrängten Resten des sedimentären Muttergesteins.

Bis heute wurden insgesamt zehn Adern identifiziert, die in der Breite von weniger als 0,9 Metern (3 Fuß) bis zu 7,6 Metern (25 Fuß) variieren und eine Kontinuität im Streichen und in der Tiefe aufweisen. Die wichtigsten erschlossenen Adern verlaufen nahezu vertikal. Siehe Foto 1 unten.

Der Aderverlauf von Magnum wird auch durch eine geophysikalische Signatur des Versatile Time Domain Electromagnetic (VTEM) definiert. Siehe Abbildung 3 unten.

Foto 1 - Oberflächenausprägung der Magnum Ader, Neil Projekt

Abbildung 3 - Magnum Ader VTEM Signatur

Abbildung 4 - Areal der UAV Drohnenuntersuchung

Im Rahmen der Exploration 2021 wurden 5 ausgewählte Gebiete mit einem unbemannten Luftfahrzeug (UAV) untersucht. Über den Harris, Eagle, Neil und Magnum Adern wurde von Drone North eine photogrammetrische Untersuchung durchgeführt, siehe Abbildung 4 zum Magnum Untersuchungsgebiet.

Der Zweck der UAV-Photogrammetrie-Untersuchungen war folgender:

(i) Erstellung von hochauflösenden Photogrammetriedatensätzen für das Aderziel zum besseren Verständnis der Träger-Gesteinskontrollen der Kupfermineralisierung.

(ii) Erstellung von hochauflösenden digitalen Geländemodellen (DTM) zur Unterstützung der 3D-Modellierung der Ziele.

(iii) Erstellung von Basisbildern zur Erfassung des aktuellen Zustands der Oberflächenstörung an Standorten, die in den kommenden Jahren aktiv exploriert werden sollen.

Die für die Durchführung der UAV-Photogrammetrieuntersuchungen verwendete Ausrüstung bestand aus einer optischen 20-Megapixel-Kameradrohne DJI Phantom 4 Pro v2.0 mit mechanischem Verschluss und einem aufgerüsteten Rover L1/L2-Empfänger für das globale Satellitennavigationssystem (GNSS). Eine Multifrequenz-Basisstation Sunnav G10 wurde so eingestellt, dass sie PPK-Korrekturen der Standortinformationen des UAV-Rover-Empfängers ermöglicht. Siehe Abbildung 5 unten.

Abbildung 5 - UAV Drohnenuntersuchung

Die Daten der Bodenkontrollpunkte (GCP) wurden während der Untersuchung erfasst. Zur Untersuchung des Magnum-Ziels wurden 25 Geländeverfolgungsmissionen mit insgesamt 5.419 während der Untersuchung aufgenommenen Fotos durchgeführt. Die endgültige GSD (Auflösung) betrug 4,55 cm für das Orthomosaik und 18,2 cm für das digitale Oberflächenmodell (DSM).

Abbildung 6 - Datenpunkte der UAV Magnum Minen-Untersuchung

Zu den erzeugten Datenprodukten gehören Farb-Orthofotomosaike mit einer Auflösung von 3-23 cm, digitale Oberflächenmodelle (DSM) und digitale Geländemodelle (DTM). Außerdem wurden für jedes Zielgebiet Schattenmodelle jedes Zielgebiet erstellt. Zum Zeitpunkt der UAV-Untersuchung wurden auch Bodenkontrollpunktdaten mit einer Genauigkeit von 1-3 cm erfasst. Siehe Abbildungen 7 und 8 unten.

Abbildung 7- Digitales Orthophotomodell in Farbe

A

Abbildung 8- Digitales Hügelschattenmodell

Die generierten Daten wurden für die Vor-Ort-Zielsuche nach sichtbaren Kupfersichtungen auf dem Farborthophoto verwendet, da die Auflösung 3 cm beträgt. Dies führte zu einer Vor-Ort-Untersuchung der mineralisierten Einheit und zur Beprobung der Magnum Ader, bei der insgesamt 20 Proben für eine erste Bewertung entnommen wurden. Siehe Abbildungen 9 und 10 unten. Klicken Sie auf den Link hier, um den Drohnenflug zu sehen.

Abbildung 9 - Vergrößerung der Kupfermineralisierung in der Magnum Lagerstätte

Abbildung 10- 2021 Magnum-Probenstandorte auf 3-D-Tilt Digital, rote Linie Aderspur

Darüber hinaus wurde das Gebiet der Drohnenuntersuchung mit verschiedenen Filterparametern auf Kieselerdevorkommen wie Quarz, worin die Magnum Lagerstätte gelagert ist, untersucht. Diese Untersuchung zeigte sehr starke Siliziumdioxid-Anomalien auf der anderen Seite des Berges, der die Magnum Lagerstätte beherbergt und dies wird in der Feldsaison 2022 weiterverfolgt werden.

Abbildung 11 - Magnum Kieselerde Alterationsstandorte

Blick nach vorn

Anhand der Ergebnisse der von der UAV-Drohne in der Feldsaison 2021 gesammelten Daten wird das Feldteam weitere detaillierte Proben nehmen und die Magnum Lagerstätte kartieren sowie die Südostseite des Hügels durchqueren, um die Silikatanomalien zu untersuchen.

Eine weitere Veröffentlichung zu den Probenahmen und Ergebnissen der Magnum Lagerstätte wird in den nächsten Wochen erfolgen.

Über Fabled Copper Corp.

Fabled Copper ist ein Junior-Bergbauexplorationsunternehmen. Derzeit konzentriert sich das Unternehmen darauf, durch die Exploration und Erschließung seiner bestehenden Kupferprojekte im Norden von British Columbia Werte für seine Aktionäre zu schaffen. Das Muskwa Projekt umfasst insgesamt 76 Claims in zwei nicht zusammenhängenden Blöcken mit einer Gesamtfläche von ca. 8.064,9 Hektar und liegt im Liard Bergbaubezirk im Norden von British Columbia.

Mr. Peter J. Hawley, Präsident und C.E.O.

Fabled Copper Corp.

Telefon: (819) 316-0919

E-Mail: peter@fabledcopper.org

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: info@fabledcopper.org

Deutsche Anleger:

M & M Consult UG (haftungsbeschränkt)

Telefon.: 03641 / 597471

E-Mail: info@metals-consult.com

Die in dieser Pressemeldung enthaltenen technischen Informationen wurden genehmigt von Peter J. Hawley, P.Geo., Präsident und C.E.O. von Fabled, der eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 - Standards für die Veröffentlichungen von Mineralprojekten - ist.

Die Canadian Securities Exchange übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemeldung.

Bestimmte in dieser Pressemeldung enthaltene Aussagen stellen "zukunftsgerichtete Informationen" dar, so wie der Begriff in den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen verwendet wird. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf Plänen, Erwartungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Bereitstellung der Informationen und unterliegen bestimmten Faktoren und Annahmen, einschließlich der Tatsache, dass sich die finanzielle Situation und die Entwicklungspläne des Unternehmens nicht aufgrund von unvorhergesehenen Ereignissen ändern und dass das Unternehmen alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen erhält.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass Pläne, Schätzungen und die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen prognostizierten abweichen können. Einige der Risiken und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden, sind unter anderem: Auswirkungen des Coronavirus oder anderer Epidemien, allgemeine wirtschaftliche Bedingungen in Kanada, den USA und weltweit; die Bedingungen der Branche, darunter Schwankungen der Rohstoffpreise; staatliche Regulierung der Bergbaubranche, einschließlich Umweltregulierung; geologische, technische und bohrtechnische Probleme; unvorhergesehene betriebliche Ereignisse; Wettbewerb um oder die Unmöglichkeit, Bohrgeräte und andere Dienstleistungen zu bekommen; die Verfügbarkeit von Kapital zu akzeptablen Bedingungen; die Notwendigkeit, erforderliche Genehmigungen von den Aufsichtsbehörden zu erhalten; die Volatilität der Aktienmärkte; die Volatilität der Marktpreise für Rohstoffe; die mit dem Bergbau verbundenen Haftungen; Änderungen der Steuergesetze und Anreizprogramme in Bezug auf die Bergbaubranche sowie die anderen Risiken und Ungewissheiten, die für das Unternehmen gelten und wie die in den fortlaufend veröffentlichten Unterlagen des Unternehmens beim Unternehmensprofil auf http://www.sedar.com dargestellt sind. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, diese wird von den geltenden Gesetzen verlangt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=64755Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=64755&tr=1



