Das deutsche Förderprojekt QSolid soll einen Quantencomputer mit verbesserten Fehlerraten hervorbringen. So soll Deutschland zu einer der Top-Nationen im Bereich der Quantentechnologie aufsteigen. Insgesamt 24 deutsche Forschungseinrichtungen, Startups und Unternehmen sind Teil des Förderprojekts QSolid. Auch das Fraunhofer IPMS ist beteiligt. Das Institut für Photonische Mikrosysteme will helfen, die Quantentechnologie in Deutschland voranzutreiben, damit das Land weiter unabhängig auf diesem Gebiet bleiben kann. Außerdem sollen neue Anwendungen für Industrie und Wissenschaft erschlossen...

Den vollständigen Artikel lesen ...