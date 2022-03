Die Hoffnung auf baldigen Frieden in der Ukraine treibt heute die Kurse. Größter Gewinner im DAX ist der Kochboxen-Lieferant HelloFresh. Das satte Plus sollte aber mit Vorsicht genossen werden und ist kein Zeichen von fundamentaler Stärke.Denn heute sind einfach diejenigen Titel besonders gesucht, die in den vergangenen Wochen stark abverkauft wurden. Dazu gehört auch HelloFresh. Im laufenden Jahr hatte die Aktie bis gestern fast zwei Drittel ihres Wertes eingebüßt und war auf den tiefsten Stand ...

Den vollständigen Artikel lesen ...