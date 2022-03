Nachdem am Dienstag bereits der Münchener Versicherer Allianz angekündigt hatte, sich aus Russland zurückzuziehen, meldete sich am frühen Mittwoch auch die Munich Re zu Wort. Der Rückversicherer will kein Kapital mehr in der Region anlegen.Wegen des Angriffs auf die Ukraine kehrt nun auch die Munich Re Russland den Rücken. Der Münchner DAX-Konzern teilte auf seiner Internetseite mit, dass das Neugeschäft bereits eingestellt sei. Zudem würde der Versicherer bestehende Verträge in Russland und Belarus ...

