Vaduz (ots) -Jährlich werden im Rahmen des Wettbewerbs "Schönste Bücher aus Liechtenstein" besonders gestaltete Bücher bewertet und prämiert. Beim Wettbewerb für das Jahr 2021 wurden 21 Publikationen eingereicht.Zwei Büchern hat die Jury den Titel "Schönste Bücher aus Liechtenstein 2021" verliehen, ein Buch wurde mit einer "Lobenden Anerkennung" ausgezeichnet. Die "Schönsten Bücher aus Liechtenstein 2021" werden am internationalen Wettbewerb "Schönste Bücher aus aller Welt" in Leipzig teilnehmen und von der Stiftung Buchkunst an der Buchmesse in Frankfurt ausgestellt. Kulturminister Manuel Frick hat den Preisträgern am Mittwoch, 16. März 2022 die Urkunden feierlich übergeben.Die Preisträger 2021 sind"Ausgezeichnet 2021"Titel: Fridolin Tschugmell - EbenbilderHerausgeber: Ruth Allgäuer und Hansjörg QuadererVerlag: Edition Eupalinos, SchaanGestaltung: Edition Eupalinos SchaanDruck: Wolf Druck AG, TriesenBindung: Buchatelier Markus Müller, Bubendorf BLTitel: Zollstrasse 56Herausgeber: Gemeinde Vaduz und Liechtensteinisches Rotes KreuzVerlag: Gemeinde VaduzGestaltung: Michéle Steffen Grafik Est., VaduzDruck: Reinold Ospelt AG, VaduzBindung: Buchbinderei Thöny AG, Vaduz"Lobende Anerkennung 2021"Titel: Die Langsamverkehrsbrücke Buchs-VaduzHerausgeber: Stadt Buchs und Gemeinde VaduzVerlag: Scheidegger & Spiess, ZürichGestaltung: Atelier Silvia Ruppen, VaduzDruck: Lampert Druckzentrum AG, VaduzBindung: Bubu Buchbinderei Burkhardt, Mönchaltorf ZH