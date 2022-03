MADRID/TARRAGONA (dpa-AFX) - Spanien hat im Zusammenhang mit den EU-Sanktionen gegen russische Oligarchen eine dritte Luxusjacht vorläufig festgesetzt. Es gehe um das 135 Meter lange Schiff "Crescent" unter der Flagge der Kaimaninseln, die im Hafen von Tarragona südöstlich von Barcelona liege, berichtete die Zeitung "La Vanguardia" am Mittwoch. Seit Montag waren bereits zwei weitere Mega-Jachten in Barcelona und in Mallorca an die Leine gelegt worden. Es werde geprüft, inwieweit diese Schiffe von den im Rahmen des Ukraine-Krieges gegen russische Oligarchen verhängten Sanktionen betroffen seien.

Dabei gehe es darum, die tatsächlichen Eigentümer zu identifizieren. Im Fall der 2018 bei der Bremer Lürssen-Werft gebauten "Crescent" sei dies möglicherweise Igor Setschin, ein Vertrauter des russischen Präsidenten Wladimir Putin und Rosneft-Geschäftsführer, berichtete die Nachrichtenagentur Europa Press. Setschin steht auf der Sanktionsliste der EU. Die spanischen Behörden hatten im Zusammenhang mit den Sanktionen gegen Russen auf große Schwierigkeiten hingewiesen, die Eigentumsverhältnisse von Vermögenswerten juristisch eindeutig festzustellen. Als Eigentümer seien fast immer Briefkastenfirmen in Steueroasen eingetragen.

Die Behörden hätten mindestens ein Dutzend russische Oligarchen im Visier, schrieb "La Vanguardia". Dabei gehe es nicht nur um Luxusjachten, sondern auch um Bankkonten, Unternehmen oder Villen./ro/DP/jha