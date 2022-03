OPEX Corporation, ein weltweiter Anbieter innovativer Lösungen für die Lager-, Dokumenten- und Poststellen-Automatisierung, meldete heute die Beförderung von zwei wichtigen Mitgliedern der Führungsriege, um dem Wachstum des Unternehmens im Geschäftsbereich Lagerautomatisierung Rechnung zu tragen.

Die automatisierten Lagersysteme von OPEX tragen dazu bei, die Lagerfläche der Kunden zu maximieren und Nachfragespitzen zu bewältigen, ohne auf zusätzliche Arbeitskräfte angewiesen zu sein. Das E-Commerce-Fulfillment, das Micro-Fulfillment und die Rücknahmelogistik werden mithilfe skalierbarer Roboter und automatisierter Lagersysteme optimiert, um Retouren schnell und mit geringerem Arbeitsaufwand bearbeiten zu können.

"Wir machen weiterhin große Fortschritte beim Ausbau unseres Unternehmens zu einer weltweit führenden Organisation", so David Stevens, President und CEO von OPEX, einem Unternehmen, das seit über 45 Jahren in Familienbesitz ist. "Bei unserer Expansion setzen wir auf Führungskräfte, die unsere zentralen Werte vertreten und sicherstellen, dass wir unseren Kunden in aller Welt Automatisierungslösungen der nächsten Generation anbieten."

Alex Stevens, President des Geschäftsbereichs Warehouse Automation

Alex Stevens wurde vom Vice President zum President des Geschäftsbereichs Warehouse Automation (Lagerautomatisierung) befördert. Stevens ist seit 2010 ein wichtiger Mitarbeiter von OPEX und arbeitet aktiv mit den Kunden zusammen, um gemeinsam Lösungen für deren geschäftliche Herausforderungen zu finden. Außerdem leitet er die Entwicklungsprozesse für neue, innovative Produkte und Dienstleistungen.

Mit seinem fundierten Know-how über Automatisierungstechnologien hat Alex Stevens vorausschauende Führungskompetenz bewiesen und viele erfolgreiche Produktkonzepte und -entwürfe vorangebracht, die dem Unternehmen im Bereich der Lagerautomatisierung weltweit ein gutes Renommee eingebracht haben.

Alex Stevens war an der Entwicklung von Perfect Pick maßgeblich beteiligt. Dabei handelt es sich um ein automatisiertes Lager- und Entnahmesystem für E-Commerce-Fulfillment und Micro-Fulfillment. Es reduziert den Arbeitsaufwand, bewahrt die Artikel sicher auf und nutzt die Lagerfläche effizient, um den Durchsatz, die Zuverlässigkeit und die Effektivität zu steigern.

Drew Stevens, Vice President, Global Business Development, Warehouse Automation

Als Vice President des Bereichs Global Business Development for Warehouse Automation leitet Drew Stevens das Team, das innovative Lösungen für die Kunden und Händler von OPEX in aller Welt bereitstellt. Diese neu geschaffene Position trägt dem expandierenden globalen Vertrieb und Betrieb von OPEX sowie der energischen Führung und der Fachkompetenz von Drew Stevens Rechnung.

Zuletzt war Drew Stevens Director of Business Development for North America Warehouse Automation und führte sein Team im Jahr 2021 zu Rekordumsätzen. Das Geschäftsentwicklungsteam führt umfangreiche Betriebsanalysen durch und empfiehlt maßgeschneiderte Automatisierungslösungen, die den individuellen Kundenanforderungen entsprechen.

Drew Stevens kam 2014 als Sales Support Specialist im Geschäftsbereich Document and Mail Automation zu OPEX.

"Alex und Drew Stevens bringen frischen Wind und neue Ideen in diese wichtigen Positionen ein, genau wie sie dies auch schon bisher während ihrer gesamten Zeit bei OPEX getan haben", so David Stevens. "Gemeinsam mit unseren Kolleginnen und Kollegen in aller Welt freue ich mich auf das weitere Wachstum und den Erfolg unseres Unternehmens."

Über das Unternehmen

OPEX Corporation ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Automatisierung der nächsten Generation. Es bietet innovative, herausragende Lösungen für die Lager-, Dokumenten- und Poststellenautomatisierung. Mit Hauptsitz in Moorestown (New Jersey/USA) und Niederlassungen in Pennsauken (New Jersey/USA), Plano (Texas/USA) sowie in Frankreich, Deutschland, der Schweiz, Großbritannien und Australien beschäftigt OPEX mehr als 1.500 Mitarbeitende, die ständig neue Ideen entwickeln und maßgeschneiderte, skalierbare Technologielösungen liefern, welche die geschäftlichen Herausforderungen von heute und morgen lösen. Weitere Informationen finden Sie unter OPEX.com.

