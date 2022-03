Olten (ots) -Am 11. Mai 2022 starten die 35. Oltner Kabarett-Tage mit einem breit gefächerten Kabarett- und Satire-Programm. An elf Abenden treten über 50 Künstlerinnen und Künstler mit dem Fokusthema "Junge Kabarett-Kunst" an rund 32 Veranstaltungen auf. Kulturelle Leckerbissen und Höhenflüge, etablierte Grössen und frische Köpfe, einzigartige Gefässe und wichtige Preise. Dieses Jahr wird neben dem Schweizer Kabarett-Preis auch der Ehrencornichon für bemerkenswerte Kleinkunst verliehen.Preisträger Schweizer Kabarett-Preis Cornichon: Mike MüllerDie Gesellschaft Oltner Kabarett-Tage zeichnet mit dem diesjährigen Schweizer Kabarett-Preis "Cornichon" den Komiker und Schauspieler Mike Müller aus. In seinen Solo-Theaterstücken nimmt Müller verschiedene Themen satirisch auf und verknüpft Kabarett und Theater auf einzigartige Weise. Er erhält dafür den Cornichon 2022 und zeigt an der Preisverleihung vom 11. Mai 2022 sein aktuelles Programm "Erbsache - Heinzer gegen Heinzer und Heinzer" auf der Bühne des Oltner Stadttheaters.Blues Max, Ehrencornichon 2022Seit dem 20. Festival verleihen die Oltner Kabarett-Tage alle 5 Jahre das Ehren-Cornichon, einen Preis für bemerkenswerte Kleinkunst. Nach Emil, Ursus und Nadeschkin und Ohne Rolf ehren die Kabarett-Tage dieses Jahr mit Blues Max alias Werner Widmer einen Musiker, der mit seinen melancholisch-lustigen Texten und Liedern eine eigene Musikkabarett-Richtung beschrieben hat.Download Medieninfo: oltner-kabarett-tage.ch/presse (https://oltner-kabarett-tage.ch/index.php/presse)Pressekontakt:Künstlerische Leitung | Rainer von Arxrainer.vonarx@kabarett.chT +41 62 206 20 10 M +41 79 332 87 87___________________________________Leitung Kommunikation | Markus Spielmannmarkus.spielmann@kabarett.chM +41 79 679 99 88Original-Content von: Oltner Kabarett-Tage, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100089665/100886600