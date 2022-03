STUTTGART (IT-Times) - Der Automobilkonzern Mercedes-Benz Group AG eröffnet ein Batteriewerk in Alabama, dort, wo das Unternehmen bereits seit Jahrzehnten Automobile für den Markt in den USA vom Band rollen lässt. Der schwäbische Automobil-Produzent investiert weiter in den USA. Die Mercedes-Benz Batteriefabrik...

Den vollständigen Artikel lesen ...