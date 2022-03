NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Mittwoch negativ auf den Zinsentscheid der US-Notenbank Fed reagiert. Während der Leitindex Dow Jones Industrial kurzzeitig ins Minus rutschte und zuletzt lediglich ein Plus von 0,10 Prozent auf 33 577,57 Punkte behauptete, dämmte der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 bei 13 568,00 Zählern sein Plus auf rund 0,8 Prozent ein.

Die Währungshüter hoben den Leitzins angesichts der hohen Inflation wie erwartet um 0,25 Prozentpunkte auf eine Spanne von 0,25 bis 0,50 Prozent an. Bis zum Ende des Jahres rechnet die Fed aber mit einem Anstieg des Leitzinses bis auf 1,9 Prozent, wie aus ihren neuen Prognosen hervorgeht. Das liegt im Rahmen der Markterwartungen. Die Notenbanker selbst hatten im vergangenen Dezember allerdings noch lediglich insgesamt drei Zinserhöhungen in diesem Jahr um jeweils 0,25 Prozentpunkte angedeutet. Auch soll die durch Corona-Notprogramme angeschwollene Fed-Bilanz reduziert werden, was dem Finanzmarkt Liquidität entziehen würde./gl/jha/

US2605661048, US6311011026