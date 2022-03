Tagesausblick für 17.03.: DAX steigt über 14.000 Punkte. Fed im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

Bereits zu Handelsbeginn schwang sich der DAX über die Marke von 14.000 Punkte und baute die Tagesgewinne gar noch weiter aus. Unterstützung bekamen DAX und die meisten übrigen europäischen Aktienbarometer von einer Stabilisierung des Ölpreises sowie guten Vorgaben aus Asien und der Wall Street. Unbeeindruckt von der morgen anstehenden Fed-Zinsentscheidung setzten Dow Jones & Co ihren Aufwärtstrend in den ersten Handelsstunden fort.

Am Rentenmarkt bewegten sich die Notierung langfristiger Staatspapier in einer engen Range. Morgen kann es hingegen zu größeren Ausschlägen kommen. Dies hängt von der Zinsentscheidung der US-Notenbank und den Äußerungen von Fed-Chef Jerome Powell auf der anschließenden Pressekonferenz ab. Weiter im Rückwärtsgang befanden sich weiterhin die Notierungen für die Edelmetalle Gold und Silber. Investoren schichten erneut von sicheren Anlagen in Aktien um. Der Ölpreis legte nach der jüngsten Konsolidierung eine Pause ein. Der Kurs für ein Barrel Brent Crude Oil schloss dabei knapp unter der 100 US-Dollar-Marke.

Unternehmen im Fokus

BMW peilt für das laufende Geschäftsjahr eine Gewinnmarge von sieben bis neun Prozent an. Das Vorsteuerergebnis soll unter anderm durch die Vollkonsolidierung des chinesischen Joint-Ventures 2022 um mindestens zehn Prozent steigen. Autoaktien wie BMW, Mercedes-Benz, Porsche und VW legten heute deutlich zu. Mercedes-Benz und Porsche gelang dabei jeweils der Ausbruch über eine kurzfristige Widerstandsmarke. Carl Zeiss Meditec profitierte unter anderem von positiven Analystenkommentaren. E.On gab heute bei der Vorlage des Geschäftsberichts 2021 bekannt, dass aktuell für 2022 mit einen bereinigten Konzernüberschuss von 2,3 bis 2,5 Milliarden Euro gerechnet wird. Zudem sind mittelfristig weiterhin Veräußerungen im Wert von 2 bis 4 Milliarden Euro geplant. Dennoch scheiterte das Papier heute an der 200-Tage-Durchschnittslinie. Der IT-Dienstleister Nagarro meldet für 2021 bessere Zahlen als erwartet. Der SDAX-Konzern sprang daraufhin kräftig nach oben.

Apple meldete, dass Foxconn die Produktion in Shenzen zum Teil wieder aufgenommen hat. Die Aktie reagierte mit einem Kursaufschlag. Der Wechsel an der Starbucks-Spitze beflügelte die Aktie der Coffee-Shop-Kette heute deutlich. Chinas Regierung ist Meldungen zufolge weiterhin daran interessiert, dass chinesische Titel auch an ausländischen Börsen notiert sind. Dies gab unter anderem den Aktien von Alibaba, Baidu, BYD und Tencent Schwung nach oben.

Morgen legen unter anderem 1&1, Deliveroo, Dürr, Enel, Instone Real, Munich Re., Patrizia Immobilien, Rheinmetall, RTL Group, SAF Holland und Suse ihre Geschäftsberichte für 2021 vor und äußern sich möglicherweise zu ihrem Ausblick für 2022. BMW lädt zum Investorentag und der europäische Automobilverband ACEA veröffentlicht Zahlen zu den Pkw-Neuzulassungen im Februar. Damit rücken Titel wie BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Renault, Stellantis und VW in den Fokus.

Wichtige Termine

Deutschland - Institut für Weltwirtschaft (IfW) präsentiert neue Konjunkturprognose für Deutschland, den Euroraum und die Weltwirtschaft

Europa - Konferenz "The ECB and Its Watchers", organisiert vom Institute for Monetary and Financial Stability der Goethe-Universität Frankfurt mit EZB-Präsidentin Lagarde (10:30); EZB-Chefökonom Lane (11:15); EZB-Direktorin Schnabel (13:45)

Europa - Verbraucherpreise Euro-Zone, Februar endgültig

USA - Treffen des Federal Reserve Marketing Committee zum Thema Zinsen

USA - Wohnbaubeginne, Februar

USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 12. März

USA - Industrieindex Philly Fed, März

USA - Industrieproduktion, Februar

Chart: DAX

Widerstandsmarken: 14.500/14.760/15.285 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.570/13.000/13.450/13.850/14.000 Punkte

Der DAX behielt das positive Momentum von gestern Nachmittag und schraubte sich heute über drei Prozent in die Höhe. Dabei gelang der Ausbruch über die 10- und 20-Tage-Durchschnittslinie. Im Bereich von 14.500 Punkten drehte der Leitindex in eine Seitwärtsbewegung. Im Bereich des heutigen Tageshochs findet der Index eine Widerstandsmarke. Gelingt der Ausbruch über das Level hat der Index kurzfristig noch Potenzial bis 14.760 Punkte. Rücksetzer unter 14.000 Punkten könnten allerdings noch einmal eine deutliche Konsolidierung auslösen.

DAXin Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 29.04.2021-16.03.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAXin Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 17.03.2015- 16.03.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Discount-Call-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Cap-Level (obere Kursgrenze) in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX HR4X1U 4,25* 12.250 12.750 14.06.2022 DAX HR4X26 3,43* 14.250 14.750 14.06.2022

* max. Rückzahlungsbetrag 5 Euro; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 16.03.2022; 16:50 Uhr

Discount-Put-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Cap-Level (untere Kursgrenze) in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX HR4X35 2,22* 14.900 14.400 14.06.2022 DAX HR4X3C 3,17* 15.500 15.100 14.06.2022

*max. Rückzahlungsbetrag 5 Euro; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 16.03.2022 16:52 Uhr

