VOOPOO, ein führender Hersteller von Vape-Produkten, hat vor Kurzem einen Bericht über seine Entwicklung veröffentlicht, in dem die treibende Kraft für seinen Erfolg vor dem Hintergrund komplizierter internationaler Beziehungen, steigender Betriebskosten, eines sich verschärfenden Wettbewerbs und der Ähnlichkeit von Produkten aufgezeigt wird. Dabei handelt es sich um die vier wichtigsten Innovationsmodelle, nämlich technologische Innovation zur Schaffung langfristiger Impulse, Systeminnovation zur Gewährleistung einer dauerhaften Vitalität, betriebliche Innovation zur Ausweitung der Unternehmenspräsenz und Produktinnovation zur Erhöhung des Marktanteils.

Innovatiosmodell 1 - Technologische Innovation zur Schaffung langfristiger Impulse

Technologische Innovation als Grundlage ist eine ständige Triebfeder für die Entwicklung. VOOPOO hat ein strategisches Konzept für die Investition in technologische Innovation und die Entwicklung führender und eigenständiger Technologien ausgearbeitet.

Im Jahr 2017 entwickelte VOOPOO auf kreative Weise die Chips der GENE-Serie und stellte in Zusammenarbeit mit DRAG den damaligen Weltrekord für die höchste Zündgeschwindigkeit auf. Die Produkte wurden von mehr als 4 Millionen Nutzern auf der ganzen Welt geliebt und gelten bis heute als eine Branchenikone. Im Jahr 2019 wurde der innovative, größenkompatible VINCI zu einem neuen Trend in der Kategorie Mod Pod. Im Jahr 2020 wurden die Vape-Pods DRAG X bzw. DRAG X mit ihrer hervorragenden Leistung und ihrem innovativen Metall-Leder-Design zu weltweiten Bestsellern. 2021 erforschte VOOPOO auf innovative Weise die PNP/TPP/ITO-Vape-Plattformen und begann damit, neue technische Standards in der Branche zu setzen.

Mit gründlicher Forschung und systematischer Kontrolle der Marktsegmente, einem starken Fokus auf Produkte und Technologien, einem ausgeprägten Pionier- und Innovationsgeist und dem Glauben an technologische Innovation ist VOOPOO auf dem Weltmarkt immer weiter vorangeschritten und hat sich das Vertrauen der weltweiten Nutzer erworben.

Da wissenschaftliche und technologische Innovation nicht nur die primäre Produktivkraft eines Unternehmens ist, sondern auch der einzige Weg, eine globale Führungsposition zu erreichen, hat VOOPOO ein globales Innovationszentrum aufgebaut, in dem mehr als 500 F&E-Techniker gleichzeitig an Projekten arbeiten. Das VOOPOO-Innovationsmodell wird dem Unternehmen weitere technologische Durchbrüche verschaffen und die Umsetzung und Entwicklung seiner globalen Strategie unterstützen.

Innovatiosmodell 2 Systeminnovation zur Gewährleistung einer dauerhaften Vitalität

Die Systeminnovation als Wesenskern ermöglicht den Aufbau einer offenen Innovationsplattform, bildet eine solide Struktur vom gesamten Konzern bis hin zu den einzelnen Unternehmensabteilungen und schafft ein hochwertiges Modell für die Unternehmensentwicklung. VOOPOO arbeitet mit einem vierstufigen F&E-System, das von der Forschung bis zur Produktentwicklung reicht: Dabei handelt es sich um ein innovatives Plattformmodell, das Forschungsinstitute, promovierte Forscher, Fachberater und Innovationsprojekte in verschiedenen Bereichen wie Grundlagenforschung, neue Materialien, innovative Zerstäubung, Heat-not-Burn-Technologie (HNB-Technologie), intelligente Fertigung und moderne Logistik miteinander vereint.

Im Jahr 2022 hat VOOPOO bereits mehr als 1.000 Anträge auf Schutz von geistigem Eigentum gestellt. Das Unternehmen betreibt drei Forschungs- und Entwicklungszentren auf der ganzen Welt, die sich mit Grundlagenforschung, Vaping-Innovation, Chip-Technologie und Biowissenschaften befassen. Darüber hinaus hat VOOPOO 6 Herstellungs- und Verarbeitungszentren gebaut, die der guten Herstellungspraktiken (Good Manufacturing Practices, GMP) entsprechen und eine Gesamtfläche von 120.000 Quadratmetern umfassen. Gleichzeitig kooperiert VOOPOO mit vielen Universitäten im Bereich innovativer Materialien, um ein zukunftsorientiertes F&E-System aufzubauen, in dem Produktion, Wissenschaftsbetrieb und Forschung integriert sind.

Um unabhängige Rechte an geistigem Eigentum zu schützen und zugleich die Kreativität zu fördern, hat VOOPOO ein globales Full-Service-Management-System für geistiges Eigentum etabliert, das alle Prozesse abdeckt. In Anbetracht der zunehmenden Zahl von Wettbewerbern und Konkurrenzprodukten sowie der um sich greifenden Fälle von Produktfälschungen hat VOOPOO weltweit Schutzrechte für fast 600 Marken beantragt und gleichzeitig Defensivmarken registrieren lassen, um die präventive Registrierung der gleichen oder ähnlicher Marken durch Dritte zu verhindern, um "Trittbrettfahrern" zuvorzukommen und auf diese Weise die Marke und den Ruf des Unternehmens zu schützen.

Im März 2022 wurde die Hauptmarke von VOOPOO in die "2021 Guangdong Provincial Key Trademark Protection List" aufgenommen. Erwähnenswert ist dabei, dass unter den 580 Marken auf der Liste nur 3 aus der Vaping-Branche stammen.

Um außerdem die Compliance und Standardisierung auf dem Weltmarkt zu fördern, hat VOOPOO Anfang 2019 die Compliance-Strategie umgesetzt und eine globale Compliance-Abteilung gegründet. VOOPOO war auch maßgeblich an der Erarbeitung der chinesischen GB-Norm beteiligt, hat die amerikanische PMTA (Pre-Market Tobacco Application) eingereicht (VOOPOO gehört zur ersten Gruppe der PMTA-Antragsteller) und hat bei der Ausarbeitung der europäischen TPD3-Normen mitgewirkt.

Innovatiosmodell 3 Betriebliche Innovation zur Ausweitung der Unternehmenspräsenz

Die betriebliche Innovation als wirksames Mittel ermöglicht es dem Unternehmen, aufgeschlossen zu sein, Ressourcen gemeinsam zu nutzen, Industrieketten aufzubauen und weiteres Wachstum zu erzielen.

In der Ära 1.0 des Betriebs geht es im Upstream um die Produktion, im Midstream um die Vermarktung und im Downstream um die Vertriebskanäle. Sie unterscheiden sich deutlich voneinander, und jeder Teil kann erheblich davon profitieren. In der Ära 2.0 sind Upstream, Midstream und Downstream offensichtlich nicht mehr voneinander zu trennen. Produktion, Vermarktung und Vertriebskanäle sind eng miteinander verwoben. Die Ökologie der gesamten Industriekette spiegelt den aktuellen strategischen Bedarf an Endverbrauch, Vertriebskanälen und grenzüberschreitender Zusammenarbeit wider.

Auf Basis der Bedürfnisse der Branche hat VOOPOO eine diversifizierte strategische Geschäftsstruktur aufgebaut, um den Anforderungen aller Beteiligten gerecht zu werden. Das Unternehmen hat eine vollständige industrielle Kette von Vape gebildet, die F&E, Produktion, Markenbildung und Vertriebskanäle einschließt, und durch die Integration der industriellen Wertschöpfungskette differenzierte, einzigartige und nicht reproduzierbare Vorteile erzielt.

Gegenwärtig ist VOOPOO auf dem Weltmarkt absolut wettbewerbsfähig und bietet jedes Jahr mehr als 200 Reserveprodukte für verschiedene Märkte in der Welt an. In gerade einmal 3 Jahren hat das Unternehmen langfristige Kooperationsbeziehungen mit Partnern in mehr als 70 Ländern und Regionen aufgebaut und 6 Auslandsniederlassungen eröffnet, die sich auf lokale Geschäftstätigkeiten in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich sowie in Indonesien, Kanada und anderen Ländern konzentrieren. Das Unternehmen hat ein Netz von 100.000 Verkaufsstellen weltweit aufgebaut, um seinen globalen Markeneinfluss geltend zu machen.

Innovatiosmodell 4 Produktinnovation zur Erhöhung des Marktanteils

Die Innovation im Stil von VOOPOO ist letztlich die Produktinnovation, die VOOPOO eine noch solidere Marktposition sichert.

Bei den letzten Ecigclick Vape Awards 2021 gewann VOOPOO mit seinen vier Produkten ARGUS, DRAG Nano 2, DRAG 3 und TPP-X jeweils den Preis für das beste Vape-Kit für Einsteiger, den besten POD, den besten MOD und den besten Sub-Ohm-Tank. Diese Auszeichnungen sind Ausdruck für das nutzerorientierte Konsumentenverständnis und die vielseitigen Produktinnovationen von VOOPOO.

Mit der Entwicklung des Marktumfeldes und der technologischen Innovation ändern sich auch ständig die Anforderungen der Nutzer an Vaping-Produkte, und auf dem Markt werden szenariobasierte, leichte und multifunktionale Produkte immer beliebter. Angesichts dessen und aufgrund des Wertes für die Nutzer hat VOOPOO beschlossen, eine neue Ära einzuleiten und ein Portfolio mit den vier Kernproduktserien DRAG, VINCI, ARGUS und V auf den Markt zu bringen. Ziel ist es, den Nutzern präzisere Produktlösungen anzubieten, das Nutzererlebnis weiter zu verbessern und den globalen Markt zu sondieren.

Mit den vier Modellen hat die VOOPOO-Innovation ein gutes Beispiel für die Entwicklung von Vaping-Unternehmen vorgegeben.

In der Welt von heute, die sich so schnell verändert, wird langfristiges Zukunftsdenken immer wichtiger. VOOPOO wird sich auch weiterhin von langfristigem Denken leiten lassen, um Werte zu schaffen. Vor dem Hintergrund der üblichen Hindernisse für die Branche verfolgt VOOPOO einen einzigartigen Weg der Innovationsentwicklung.

"Langfristige Investitionen in technologische Innovationen sollten auch langfristig geplant werden. Wir müssen den Mut haben, Ungewissheit in Kauf zu nehmen und die Zusammenarbeit mit Partnern zu verstärken, um eine echte Integration von Technologie zu Produkten zu erreichen", bemerkte EVEREST, Gründer und CEO von VOOPOO.

VOOPOO ist fest davon überzeugt, dass gute Produkte die Grundlage für eine nachhaltige Entwicklung der Branche sind. Das Unternehmen sollte mit der Zeit gehen und Pionierarbeit leisten, um gemeinsam mit Nutzern und Partnern die nachhaltige Entwicklung der Branche voranzutreiben. Die Zukunft wird definitiv der Langfristigkeit gehören, und VOOPOO sieht der Einbindung weiterer Partner in seine Entwicklung gespannt entgegen.

WARNUNG: Dieses Produkt kann mit nikotinhaltigen E-Liquid-Produkten verwendet werden. Nikotin ist eine süchtig machende Chemikalie.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

