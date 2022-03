DJ Thyssenkrupp setzt Free-Cashflow-Prognose wegen Ukraine-Krieg aus

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Thyssenkrupp AG hat angesichts der russischen Invasion in der Ukraine ihre Free-Cashflow-Prognose für das laufende Geschäftsjahr ausgesetzt. Diese hatte auf einen ausgeglichenen Free Cashflow 2021/2022 gelautet. Auch wenn die Umsätze mit Russland und der Ukraine mit deutlich unter 1 Prozent am Gesamtumsatz vernachlässigbar seien, würden die weitreichenden gesamtwirtschaftlichen und geopolitischen Folgen des Krieges in der Ukraine den Geschäftsverlauf des MDAX-Konzerns beeinträchtigen, begründete Thyssenkrupp den Schritt, und verwies insbesondere auf die steigenden Rohstoffpreise.

Bis zum Ausbruch des Ukraine-Kriegs sei die Geschäftsentwicklung sowohl im ersten als auch im laufenden zweiten Geschäftsquartal planmäßig verlaufen. Im März sei es zu ersten Beeinträchtigungen in den Stahl- und Autozuliefergeschäften gekommen. Dennoch geht Thyssenkrupp für das laufende Quartal weiterhin von einer Verbesserung des bereinigten EBIT gegenüber dem Vorquartal aus. Der Free Cashflow vor M&A dürfte hingegen stärker als bislang erwartet von negativen Preiseffekten belastet werden.

Die wirtschaftlichen Folgen des Krieges beeinflussen den weiteren Angaben zufolge auch die mögliche Verselbständigung des Stahlgeschäfts. Zwar sei Thyssenkrupp nach wie vor davon überzeugt, dass eine eigenständige Aufstellung des Stahlgeschäfts sehr gute Zukunftsperspektiven eröffnen würde, eine Aussage zur Machbarkeit sei angesichts der gegenwärtigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen derzeit jedoch nicht möglich.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb/apo

(END) Dow Jones Newswires

March 16, 2022 15:29 ET (19:29 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.