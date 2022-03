AppSealing, der führende weltweit tätige Anbieter von Cloud-basierten Sicherheitslösungen für mobile Anwendungen und Teil von INKA Entworks, gab heute bekannt, dass das Unternehmen bei den 2022 Cybersecurity Excellence Awards in mehreren Kategorien ausgezeichnet wurde. Diese Auszeichnung untermauert die Position des Unternehmens als erste Wahl für globale DevSecOps-Teams zur Erfüllung der Sicherheitsanforderungen für mobile Anwendungen.

Die 2022 Cybersecurity Excellence Awards zeichnen Unternehmen, Produkte und Experten für ihre Beiträge, Innovationen, Spitzenleistungen und ihre Führungsrolle im Bereich der Informationssicherheit aus. Die Preisträger wurden auf der Grundlage von Nominierungen und einer Beliebtheitsabstimmung durch Mitglieder der Informationssicherheits-Community sorgfältig ausgewählt.

AppSealing hat in mehreren Kategorien wie Sicherheit mobiler Anwendungen, Sicherheit von Laufzeitanwendungen, Code-Verschlüsselung, Datensicherheit, Bedrohungserkennung und Reaktionsfähigkeit Auszeichnungenerhalten. Das Unternehmen wurde außerdem für seine branchenspezifischen Funktionen mit Auszeichnungen in den Kategorien Gaming, Finanzdienstleistungen, Automotive und vielen weiteren Kategorien gewürdigt. Darüber hinaus wurde INKA Entworks als das innovativste Unternehmen im Bereich Cybersicherheit ausgezeichnet.

"Cybersecurity ist der Kern unserer Lösungen, und unser Fokus liegt auf der Gewährleistung eines ganzheitlichen Datenschutzes. Die Auszeichnung durch Cybersecurity Excellence stärkt unsere Position als führendes Unternehmen im Bereich App-Sicherheit, das kostengünstige, anpassbare App-Shielding-Lösungen und Funktionen für den Laufzeit-Selbstschutz anbietet. Wir gratulieren unseren Mitpreisträgern und danken unseren Kunden und der Jury", sagt James Ahn, CEO von INKA Entworks.

"Gartner betrachtet den Anwendungsschutz als eine der wichtigsten Voraussetzungen für Führungskräfte im Bereich Sicherheit und Risikomanagement. Die Bedrohungslandschaft wird immer größer, und wir haben uns konsequent auf die Einführung von innovativen Technologien zur Bekämpfung dieser Bedrohungen konzentriert. Ganz gleich, ob es sich um Anforderungen bezüglich Null-Programmierung, den Support für indische Datenlokalisierung, SDK/On-Premise-Angebote oder eine Kombination aus App- und Datensicherheitslösungen in einem einzigen Workflow handelt. AppSealing bietet all dies und noch viel mehr über ein einzigartiges dynamisches Preismodell für Startups und Unternehmen", so Govindraj Basatwar, Head of Global Business bei INKA Entworks.

Das Jahr 2022 hat vielversprechend begonnen. Das Team hat seine Fähigkeiten zur Analyse von Bedrohungen weiter ausgebaut und seine Datenverschlüsselungslösung mit einer Reihe neuer Funktionen verbessert. Darüber hinaus wurden wir von unseren Kunden im jüngsten G2 App Shielding Grid auf Platz 1 gewählt. Das mehrfach ausgezeichnete Produkt können Sie im Rahmen einer einzigartigen 30-tägigen GRATIS-Testversion kostenlos ausprobieren.

Über AppSealing:

AppSealing ist eine umfassende 360-Grad-App-Sicherheitslösung für Android-, iOS- und hybride mobile Apps und schützt sie vor den wichtigsten OWASP Mobile Top-10-Bedrohungen, ohne dass dafür Programmierkenntnisse erforderlich sind.

