NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Thyssenkrupp auf "Buy" mit einem Kursziel von 16,25 Euro belassen. Der Industrie- und Stahlkonzern habe wegen der Unsicherheiten aufgrund des Ukraine-Kriegs sowie der daraus resultierenden Volatilität der Rohstoff- und Stahlpreise seinen Ausblick für den freien Barmittelzufluss (FCF) im Ende September auslaufenden Geschäftsjahr gestrichen, schrieb Analyst Alan Spence in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das direkte Engagement in Russland und der Ukraine mache aber weniger als ein Prozent des Konzernumsatzes aus./gl/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2022 / 16:20 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2022 / 16:20 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007500001

