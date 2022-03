Chantilly, Virginia, 16. März 2022 (ots/PRNewswire) --Rugged Logic kündigt die Veröffentlichung des AXIOM AIR an, einen ultrakompakten DVB-S2X Flugzeugmodem-Manager. Das Produkt wird den Integratoren von SATCOM-Terminals für Flugzeuge ein kompaktes und stromsparendes DVB-S2X-Modem zur Verfügung stellen. Es umfasst eingebettete Verarbeitungsfunktionen für intelligente standortbezogene Anwendungen und eine vollständige Reihe von Schnittstellen für Flugzeuge und Antennensysteme. AXIOM AIR wird auf der Messe SATELLITE 2022 in Washington, D.C. vom 21. bis 23. März 2022 am Stand 1234 von Teledyne Defense Electronics zu sehen sein.Das Herzstück des AXIOM AIR ist das Teledyne Paradise Datacom AXIOM-X-Modem. Dieses kompakte und dennoch leistungsstarke DVB-S2X-Modem bietet Breitbandkonnektivität und ist gleichzeitig extrem bandbreiteneffizient. Darüber hinaus gibt die Kompatibilität des AXIOM-X mit anderen Paradise-Modems den Benutzern die Möglichkeit, ihre Netzwerke auf neue und kleinere Flugzeuge auszuweiten. Es unterstützt Datenraten auf der Sendeseite von bis zu 345 Mbit/s und auf der Empfangsseite von bis zu 230 Mbit/s.AXIOM AIR verfügt außerdem über eine Reihe von Schnittstellen, die die Integration mit verschiedenen Flugzeugtypen und Antennensystemen ermöglichen. Die Kernplattform ist so aufgebaut, dass sie an ARINC 781- oder 791/792-Anwendungen angepasst werden kann, kann aber auch für kundenspezifische Anforderungen modifiziert werden. Dazu gehören Schnittstellen für OpenAMIP, ARINC 429 für Antennensteuerung oder IMU-Daten, GNSS-Schnittstellen und optional RSSI für die geschlossene Antennenausrichtung.Ein fortschrittliches, abgedichtetes Gehäusedesign ermöglicht den Betrieb des Systems in raueren Umgebungen als bei typischen Flugzeugmodems. In Verbindung mit einem Elektronikdesign zum Schutz vor Blitzschlag und zur Vermeidung von EMI/EMC-Problemen übertrifft AXIOM AIR die DO-160-Empfehlungen für ARINC 791-Modemmanager. Integratoren können sich auf einen zuverlässigen Betrieb in allen möglichen Umgebungen verlassen. Dieses vollwertige System wurde hinsichtlich Größe, Gewicht und Leistung optimiert. Das 1/4-ATR-Gehäuse ist mit ARINC-Tabletts kompatibel, misst 384 x 200 x 61,7 mm, wiegt 3,5 kg und hat eine typische Leistungsaufnahme von 35 W.Informationen zu Rugged LogicRugged Logic ist spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung von Kommunikations- und Stromversorgungsprodukten für den Einsatz in rauen Umgebungsbedingungen, z. B. in Flugzeugen, auf See und in mobilen Anwendungen. Unsere Entwürfe sind innovativ und äußerst zuverlässig, um den Anforderungen unserer Kunden stets gerecht zu werden. Unsere Dienstleistungen unterstützen die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden durch Produktdesign, technische Analysen und Softwaredesign. Erfahren Sie mehr unter: ruggedlogic.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1767172/RL_Logo_Logo.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1767173/Axiom_Air.jpgPressekontakt:Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an sales@ruggedlogic.com.Original-Content von: Rugged Logic, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162107/5172765