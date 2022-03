DJ PTA-Adhoc: New Value AG: Absicht , Aktien an der SIX Swiss Exchange zu kotieren

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Baar (pta001/17.03.2022/00:30) - NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER IM EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUM ODER IN EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG RECHTSWIDRIG WÄRE.

PRESSEMITTEILUNG

Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 53 SIX-Kotierungsreglement

Die führende Kreativplattform Talenthouse gibt ihre Absicht bekannt, Aktien an der SIX Swiss Exchange zu kotieren

(Baar/Schweiz) Der Verwaltungsrat der New Value AG (die in Talenthouse AG umfirmiert werden soll) hat den Prospekt genehmigt und die Kotierung und Zulassung zum Handel von 418'337'210 Aktien an der SIX Swiss Exchange für den 29. März 2022 beantragt. Am 29. März 2022 wird die Gesellschaft voraussichtlich als Talenthouse AG unter dem Kürzel THAG operieren.

Ab dem 29. März 2022 wird die Gesellschaft eine Einheitsnamenaktie haben, den Unternehmenszweck von einer Investmentgesellschaft in ein operatives Unternehmen angepasst haben und vom Investment Company Standard zum International Reporting Standard an der SIX Swiss Exchange gewechselt haben. Somit wird erwartet, dass die am 24. November 2021 von der Generalversammlung gefassten Beschlüsse umgesetzt sein werden.

Bis zum 28. März 2022 wird die New Value AG, ein Unternehmen, das in digitale Geschäfte investiert und dessen Aktien im Jahr 2006 erstmals kotiert wurden, mit 3'287'233 Namenaktien zu einem Nennwert von je CHF 0.10 an der SIX Swiss Exchange kotiert sein. Nach der Kotierung wird sich das ausgegebene Aktienkapital der Talenthouse AG auf 421'624'443 Namenaktien zu einem Nennwert von je CHF 0.10 aufteilen.

Weitere Angaben im Zusammenhang mit der Kotierung werden im Prospekt gemäss Art. 35 ff. des Schweizer Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen (Finanzdienstleistungsgesetz, FIDLEG) bekannt gegeben, sofern und sobald dieser veröffentlicht wird.

--- Ende ---

Börsenkotierung: SIX Swiss Exchange (www.six-swiss-exchange.com)

Tickersymbol: THAG (CH) (nach der Änderung von NEWN)

Valorennummer: 1 081 986

Internationale Wertpapiernummer (ISIN): CH0010819867

Kontakt: Talenthouse AG

(nach der Umbenennung von New Value AG),

Zugerstrasse 8a, CH-6340 Baar, Schweiz

Ansprechpartner für Investoren: Scott Lanphere

invest@talenthouse.com

Ansprechpartnerin für die Presse: Brigitte Kaps

Tel.: +41 43 344 38 38, Mobile: +41 79 289 20 42

Brigitte@talenthouse.com

Über Talenthouse AG

Talenthouse AG (nach der Umbenennung von New Value AG) ist in der Schweiz eingetragen und hat seinen Hauptsitz in London sowie Büros in LA, NYC, Berlin, Mailand und Philadelphia. Es handelt sich dabei um eine globale Kreativplattform, die Kreativen auf wirtschaftlicher und sozialer Ebene zu mehr Erfolg verhilft, indem sie wirtschaftliche Möglichkeiten für Kreative demokratisiert, damit diese mit einigen der interessantesten Marken der Welt zusammenarbeiten können. Talenthouse vereint die kreativen Community-Plattformen von Talenthouse, EyeEm, Ello, Zooppa und Jovoto, um die Erstellung, Verbreitung und den Konsum von Content radikal zu erneuern. Talenthouse steht mit seiner bahnbrechenden, robusten und diversifizierbaren patentierten Technologie bei allem, was es tut, für Innovation und Zusammenarbeit.

Disclaimer

Diese Medienmitteilung dient Informationszwecken. Sie stellt keine Empfehlung und kein Angebot sowie keine Aufforderung zum Kauf von Aktien beziehungsweise keine Werbung zum Kauf von Aktien der New Value AG in irgendeiner Jurisdiktion dar. Diese Medienmitteilung gilt nicht als Prospekt im Sinne von Art. 35ff. des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen. Es wird erwartet, dass ein solcher Prospekt publiziert wird, der ausschliesslich der Kotierung von Aktien der New Value AG an der SIX Swiss Exchange dienen wird. Dieser Prospekt wird nach der Publikation in elektronischer Form kostenlos erhältlich sein. Der Prospekt wird nicht zum Zwecke eines Angebots von Aktien veröffentlicht werden.

Diese Medienmitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika, nach Australien, Kanada, Japan oder in den Europäischen Wirtschaftsraum bzw. innerhalb dieser Länder bestimmt und dürfen nicht in diesen Ländern oder mittels Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in diesen Ländern verteilt oder dorthin weitergeleitet werden.

Im Vereinigten Königreich wird diese Medienmitteilung nur verbreitet an und ist nur ausgerichtet auf (i) professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die "Verordnung"), oder (ii) vermögende Gesellschaften und andere vermögende Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen.

Diese Medienmitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen wie Projektionen, Vorhersagen und Schätzungen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen gewissen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen von den in dieser Medienmitteilung antizipierten Ergebnissen, Leistungen oder Ereignissen wesentlich abweichen. Leser sollten sich daher nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die in dieser Medienmitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den heutigen Ansichten und Annahmen der New Value AG. Die New Value AG übernimmt keine Verpflichtung, diese Medienmitteilung zu aktualisieren oder zu ergänzen.

(Ende)

Aussender: New Value AG Adresse: Zugerstrasse 8a, 6340 Baar Land: Schweiz Ansprechpartner: Scott Lanphere Tel.: +41 43 344 38 38 E-Mail: invest@talenthouse.com Website: www.newvalue.ch

ISIN(s): CH0010819867 (Aktie) Börsen: SIX Swiss Exchange

