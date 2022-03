New York, 17. März 2022 (ots/PRNewswire) -Über 15.000 Menschen nahmen an der virtuellen Spendenaktion Stand With Ukraine teil, von der alle Erlöse an das Internationale Rote Kreuz und Save The Children gespendet wurden, die derzeit Hilfe für die Ukraine bereitstellenThe Conqueror, ein internationales Social-Impact-Start-up für Fitnessveranstaltungen in Form von Spielen, hat seine Community mobilisiert und 500.000 USD an das Rote Kreuz und Save the Children gespendet, um der ukrainischen Zivilbevölkerung sofortige Hilfe und Ressourcen zukommen zu lassen.Innerhalb nur einer Woche nahmen über 15.000 Teilnehmer auf der ganzen Welt an der virtuellen Spendenaktion Stand With Ukraine teil."Da ein großer Teil unseres internationalen Teams in Rumänien und der angrenzenden Ukraine tätig ist, sehen wir es als unserer Pflicht an, unseren Nachbarn zu helfen", so Adam El-Agez, CEO und Gründer von The Conqueror. "Wir haben eine unglaubliche Community von mehr als 150.000 Menschen. Viele von ihnen haben sofort auf unseren Aufruf reagiert und mitgemacht. Der eingenommene Betrag hat unsere kühnsten Erwartungen übertroffen. Die Organisationen, für die wir gespendet haben, arbeiten rund um die Uhr, um Einzelpersonen und Familien vor Ort zu helfen."Die 36-Meilen-Challenge ermöglichte es den Teilnehmern, die schönsten Sehenswürdigkeiten Kiews virtuell zu erkunden, um die Stadt über die mobile App "The Conqueror" zu würdigen. Mit dem integrierten Google Street View bewegen sich Nutzer auf einer virtuellen Karte fort und können ihre Umgebung sehen, während sie die Strecke abspeichern. Der Fortschritt wird manuell oder durch die automatische Synchronisierung mit einer Apple-, Fitbit- oder Garmin-Uhr verfolgt. Die Teilnahme ist für jedermann von überall zugänglich und die Benutzer können sich ihre eigene Frist dafür setzen, die distanzbasierte Herausforderung durch Gehen, Laufen, Radfahren oder Schwimmen abzuschließen.Heidi Coetzee, Chief Executive von Save the Children Neuseeland, erklärte, die Organisation sei von der Großzügigkeit der Conqueror Challenge-Gemeinschaft zur Unterstützung von Kindern in der Ukraine überwältigt."Manchmal erfüllt mich die Güte der Menschen wirklich mit Demut. Als Adam und sein Team uns kontaktierten, waren wir absolut platt. Dieses Geld wird lebensrettende Hilfe leisten, wie Nahrung, sauberes Wasser, warme Decken, Kleidung und andere Unterstützung für Kinder, die von dieser schrecklichen Krise betroffen sind, sowohl in der Ukraine und als auch in den Ländern, in die sie fliehen. Diese lebenswichtige Hilfe wird diesen Kindern und ihren Familien eine lebenswichtige Versorgung gewährleisten."Auch der Vertreter des Roten Kreuzes, der Philanthropie-Beauftragte Rob High, äußerte sich."In der Ukraine selbst bieten Teams des Roten Kreuzes Erste-Hilfe- und Erste-Hilfe-Schulungen an, helfen in Aufnahmezentren, bringen Menschen in Sicherheit und verteilen Hilfsgüter wie warme Kleidung. Auch in Ungarn, Moldawien, Rumänien, Russland und der Slowakei wurden Teams des Roten Kreuzes zur Unterstützung der humanitären Hilfe eingesetzt."The Conqueror ruft alle dazu auf, weiter an das Internationale Rote Kreuz und Save The Children zu spenden, indem sie die Beitragsseiten besuchen.INFORMATIONEN ZU DEN CONQUEROR CHALLENGES Die Conqueror Challenges sind eine Reihe von virtuellen Fitness-Events, an denen jeder auf der Welt überall und jederzeit teilnehmen kann. Das einflussreiche Unternehmen hat über 400.000 Menschen aus über 100 Ländern geholfen, motiviert zu bleiben und sich bei jedem Training selbst herauszufordern, das Äquivalent der Strecke berühmter Routen und Trails auf der ganzen Welt zurückzulegen. The Conqueror Challenges engagiert sich für die Partnerschaft mit Initiativen, die dazu beitragen, die Zukunft mit einer ökologischen und regenerativen gesellschaftlichen Wirkung zu gestalten. Ihre Nutzer haben dazu beigetragen, über 5,1 Millionen Bäume zu pflanzen und zu verhindern, dass über 2,3 Millionen Flaschen in unsere Ozeane gelangen. Weitere Informationen finden Sie auf www.theconqueror.eventsLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1767339/The_Conqueror_Virtual_Challenges_Logo.jpgPressekontakt:FGPR Lauren Vultee,laurenh@foxgreenberg.comOriginal-Content von: The Conqueror, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162108/5172769