Laufende Forschungsarbeiten von CSC deuten auf von mehr als 70% gefälschte markenspezifische Domains hin

CSC, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für Geschäfts-, Rechts-, Steuer- und Domainsicherheit, gab heute seine leistungsstarke neue 3D Domain Monitoring-Lösung als Bestandteil der DomainSec-Plattform bekannt. 3D Domain Monitoring bietet eine unmittelbare mehrdimensionale Sicht auf die auf Unternehmens-Domainportfolios gerichteten Bedrohungsvektoren. Es versetzt Unternehmen in die Lage, verdächtige oder schädliche, von Dritten erstellte Domains zu identifizieren, die darauf ausgerichtet sind, Kunden durch gefälschte Websites, Betrügereien oder Phishingangriffe zu verwirren.

Die Registrierung und Nutzung gefälschter Markendomains in vorsätzlicher Betrugsabsicht und um Cyberangriffe zu begehen, greift um sich. "Auf Grundlage einer Analyse von vier Forschungsinitiativen von CSC im Verlauf der letzten drei Jahre sind 7 von 10 Domains gefälscht, die im Internet Markennamen enthalten", so Mark Calandra, President des Digital Brand Services Business von CSC. "Oftmals besteht die Zielsetzung schädlicher Domainregistrierungen darin, das Vertrauen von Kunden für das Zielunternehmen zu missbrauchen, um Phishingangriffe und digitalen Markenmissbrauch zu starten, der zu Einnahmeverlusten, Verkehrsumleitungen und einem verminderten Markenimage führt." Darüber hinaus werden zwischen einem Drittel und nahezu zwei Drittel der gefälschten Domains durch MX-Einträge konfiguriert, was sie in die Lage versetzen kann, Phishing-Kampagnen durchzuführen.

"In der heutigen Welt von Null-Vertrauens-Sicherheitsmodellen besteht die erste Verteidigungslinie vieler Unternehmen in der proaktiven Überwachung und Abschwächung von Bedrohungsvektoren, die auf ihr globales Domain-Ökosystem abzielen", so Ihab Shraim, Chief Technology Officer des Digital Brand Services Business von CSC. "Untersuchungen zeigen, dass Phishing und Markenangriffe am häufigsten mit der Registrierung schädlicher, verwechselbarer Domainnamen beginnen, die durch Kompromittierung oder Kaperung berechtigter Domains oder Subdomains oder mithilfe von E-Mails mit Schadsoftware im Anhang entstanden. Dies kann die Installation von Ransomware auf dem Host-Rechner ermöglichen oder eine E-Mail mit einem Link im Anhang, der eine Umleitung zu einer gefälschten Website veranlasst, die einem bösartigen Akteur gehört, um Schadsoftware mithilfe einer Schwachstelle im Browser einzuschleusen."

Für Unternehmen, die weltweit mehrere Marken mit Hunderten oder Tausenden von Domains in ihren Portfolios verwalten, ist eine schnelle Erkennung und Deaktivierung dieser gefälschten und schädlichen Domains von entscheidender Bedeutung. 3D Domain Monitoring bietet eine mehrdimensionale Sicht auf die Bedrohungsvektoren, die auf spezifische Domains abzielen. Die Kunden werden über die Fähigkeit verfügen, Risiken und Bedrohungen zu verringern, indem sie schnelle und wirkungsvolle Durchsetzungsmaßnahmen mithilfe der beispiellosen Palette an Durchsetzungsoptionen von CSC ergreifen.

Um mehr über die Analyse von CSC der Registrierung und Nutzung gefälschter Markendomains zu erfahren, besuchen Sie bitte unseren Blog.

Über CSC

CSC ist der vertrauenswürdige Anbieter der Wahl für die Forbes Global 2000 und die 100 Best Global Brands in den Bereichen Unternehmens-Domains, Domain Name System (DNS), Verwaltung digitaler Zertifikate sowie Schutz digitaler Marken und Betrugsschutz der bevorzugte Anbieter. Angesichts der Tatsache, dass weltweit tätige Unternehmen in erheblichem Maße in ihren Sicherheitsstatus investieren, kann CSC ihnen dabei helfen, bekannte Sicherheitslücken in der Cybersicherheit zu verstehen und ihre digitalen Online-Vermögenswerte und Marken zu schützen. Durch den Einsatz von CSCs firmeneigener Technologie können Unternehmen ihren Sicherheitsstatus verbessern, um sich vor Cyber-Bedrohungen zu schützen, die auf ihre Online-Vermögenswerte abzielen und den Ruf ihrer Marke schädigen. So können sie verheerende Umsatzeinbußen und erhebliche finanzielle Strafen aufgrund von Richtlinien wie der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) vermeiden. CSC bietet auch Online-Markenschutz eine Kombination aus Online-Markenüberwachung und Durchsetzungsmaßnahmen und verfolgt dabei einen ganzheitlichen Ansatz zum Schutz digitaler Vermögenswerte, zusammen mit Anti-Fraud-Dienstleistungen zur Bekämpfung von Phishing. CSC hat seinen Hauptsitz seit 1899 in Wilmington, Delaware, USA, und verfügt über Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, Kanada, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. CSC ist ein globales Unternehmen, das überall dort tätig werden kann, wo unsere Kunden sind und das erreichen wir, indem wir Experten in jedem Geschäftsbereich beschäftigen, den wir bedienen. Besuchen Sie cscdbs.com.

