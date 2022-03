Aktuelle Sermo-Umfrage COVID-19 Real Time Barometer unter mehr als 3.600 Ärzten: Falschinformationen zu COVID-19 belasten Arztpraxen

Laut einer aktuellen Umfrage von Sermo, einer Online-Community, die sich vorrangig an Mediziner richtet, sehen sich Ärzte mit einem Ansturm von Falschinformationen über COVID-19-Impfstoffe und -Behandlungen konfrontiert. Dies wurde von mehr als 3.600 medizinischen Fachkräften weltweit berichtet.

81 der Befragten haben das Gefühl, Falschinformationen in sozialen Netzwerken haben eine existenzielle Krise ihres Berufs hervorgerufen. Mehr als die Hälfte (54 %) der befragten Ärzte berichtete, dass sie von Patienten um eine nicht zugelassene COVID-19-Behandlung wie Ivermectin oder Hydroxychloroquin gebeten wurden. Ebenfalls mehr als die Hälfte (55 %) gab an, dass Fehlinformationen zu COVID-19-Impfstoffen bei Patientengesprächen zunehmend zu einem Problem werden.

Ärzte werden mit einer Fülle an Falschinformationen zu COVID-19-Impfstoffen bombardiert. Die häufigste Falschinformation, die sie von Patienten zu hören bekommen, sei die der mangelnden Sicherheit und Wirksamkeit von Impfstoffen, mit der Begründung, dass die Entwicklung des Impfstoffs unter hohem Zeitdruck realisiert worden ist dies berichteten 60 der Befragten.

Zu den weiteren Arten von Falschinformationen gehören:

Mehr als die Hälfte (51 %) der Ärzte hat bereits von Patienten gehört, dass COVID-19-Genesene keinen Impfstoff benötigen.

Falschinformationen im Zusammenhang mit angeblichen DNA-Veränderungen durch Impfstoffe halten sich hartnäckig. 45 der Ärzte haben solche Aussagen bereits von Patienten gehört.

Verschwörungstheorien über Mikrochips in Impfstoffen haben ihren Weg in die Arztpraxis gefunden: 29 der Ärzte gaben an, dass diese Falschinformation von Patienten angesprochen wurde.

1 von 5 (20 %) Ärzten erklärte, Patienten hätten die Sorge geäußert, durch einen COVID-19-Impfstoff an COVID-19 zu erkranken.

Ein Drittel der Ärzte (34 %) berichtete, Patienten befürchten Unfruchtbarkeit infolge einer Impfung. Viele Ärzte beobachten eine anhaltende Impfmüdigkeit bei Schwangeren. 61 der Ärzte berichteten, dass schwangere Patientinnen Vorbehalte gegenüber der Impfung haben.

Die Vorbehalte bezüglich der COVID-19-Impfung übertragen sich zunehmend auf andere Impfstoffe. 52 der befragten Ärzte sind der Auffassung, dass Patienten, die bei der COVID-19-Impfung zögern, auch andere Impfstoffe vermeiden.

"Seit der Einführung des COVID-19-Barometers zu Beginn der Pandemie ist klar, dass Falschinformationen Ärzte bei der Behandlung von Patienten zunehmend vor wachsende Herausforderungen stellen. Ärzte haben das Gefühl, gegen eine Infodemie anzukämpfen, die das Gesundheitswesen bedroht", so Peter Kirk, CEO bei Sermo. "Die Ergebnisse des Barometers zeigen sehr deutlich, dass Falschinformationen in Sprechstunden überall in den USA und weltweit auf lokaler Ebene auftauchen."

Die befragten Ärzte kämpfen nicht nur gegen COVID-19-Falschinformationen, sondern berichten auch, dass eine große Abneigung seitens der Eltern gegen die Impfung ihrer Kinder feststellen. 61 der Ärzte erklärten, dass ihre Patienten der Impfung ihrer Kinder noch kritischer gegenüberstehen als sie selbst. Aus Sicht der Ärzte ist der Mangel an Langzeitdaten zur Sicherheit von Impfstoffen bei Kindern (45 %) der Hauptgrund für das Zögern der Eltern, ihre Kinder zu impfen. Dies ist ein Anstieg gegenüber den Daten einer früheren Barometer-Umfrage vom November 2021, derzufolge 38 der Ärzte davon überzeugt waren, dass fehlende Langzeitdaten zur Sicherheit von Impfstoffen Eltern davon abhalten, ihre Kinder impfen zu lassen. 1 von 4 (23 %) Ärzten hielten unerwünschte Nebenwirkungen und allergische Reaktionen für den wichtigsten Grund, dass Eltern ihre Kinder nicht impfen lassen.

Diese Umfrage wurde als Teil 22 des COVID-19 Barometers von Sermo durchgeführt. Dabei wurden mehr als 3.600 Ärzte am 2. und 3. März 2022 befragt. Weitere Informationen zu den Ergebnissen des aktuellen COVID-19 Real Time Barometer von Sermo finden Sie unter app.sermo.com/covid19-barometer.

Über Sermo:

Sermo übersetzt Erfahrungen, Expertise und Beobachtungen von Ärzten in verwertbare Erkenntnisse für das globale Gesundheitswesen. Mit einer einzigartigen Community von mehr als 1,3 Millionen medizinischen Fachkräften in 150 Ländern stellt das Unternehmen Ärzten eine soziale Plattform bereit, die effektive Peer-to-Peer-Kooperationen und Diskussionen über Themen fördert, die für sie und ihre Patienten wichtig sind. Über eine Reihe von proprietären Technologien bietet Sermo Ärztinnen und Ärzten einen On-Demand-Zugang zu Business-Intelligence, von der Pharmaunternehmen, Partner im Gesundheitswesen und die gesamte medizinische Community profitieren. Weitere Informationen unter www.sermo.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220316005289/de/

Contacts:

Erin Fitzgerald

pr@sermo.com